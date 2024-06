Aksjeanalytiker Petter Haugen i ABG Sundal Collier har justert ned til en hold-anbefaling på de to LPG-rederiene Avance Gas og BW LPG. «For mye, for raskt» og «Fullt ut priset i øyeblikket» er navnet på to forholdsvis ferske analyser etter en kraftig kursoppgang for de to aksjene.

Foto: Per Thrana