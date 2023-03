Artikkelen fortsetter under annonsen

Oljeservicekonsernet Subsea 7, der milliardæren Kristian Siem er storeier og styreleder, har inngått en avtale om ervervelse av nær 188 millioner aksjer i det børsnoterte datterselskapet Seaway 7 fra Arne Blystads Songa Capital, samt selskapene West Coast Invest og Lotus Marine.

Det tilsvarer rundt 21,5 prosent av aksjene i Seaway 7. Etter transaksjonene, som er ventet fullført i mars, vil Subsea eie nær 94 prosent av de utestående aksjene i Seaway.

Subsea vil dermed kunne tvangsinnløse de resterende aksjonærene, men melder i børsmeldingen at det først vil fremme et frivillig tilbud på de resterende aksjene i Seaway, med oppgjør i Subsea-aksjer.

De tre investeringsselskapene vil motta én aksje i Subsea for hver 22. aksje i Seaway. Det innebærer at de får 6,15 kroner per Seaway-aksje, som tilsvarer en rabatt på nær 15 prosent mot sluttkursen onsdag. Seaway-aksjen faller mer enn 15 prosent fra start torsdag, mens Subsea-aksjen stiger nær seks prosent.

Subsea vil søke om å stryke Seaway-aksjene fra Oslo Børs, nærmere bestemt lavterskelsmarkedsplassen Euronext Growth.

Seaway-aksjen har falt om lag 60 prosent fra kurstoppen som ble nådd i januar 2021. Subsea-aksjen har i samme periode steget nær 90 prosent, der det meste av oppgangen er kommet siden i fjor sommer. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.