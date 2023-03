Artikkelen fortsetter under annonsen

Rederiet Solstad Offshore har inngått en avtale om å selge hele PSV-flåten, som består av 37 forsyningsskip, for 577 millioner dollar, informerte selskapet i en børsmelding tirsdag morgen. Det tilsvarer om lag seks milliarder norske kroner etter dagens kurs.

Kjøperen er amerikanske Tidewater, et av verdens største rederier.

I meldingen beskriver Solstad salget som «et strategisk grep» som vil føre til en reduksjon av selskapets gjeld med rundt seks milliarder kroner. Det vil igjen føre til at balansen blir betydelig styrket, og forsterker selskapets evne til å betjene gjeld.

– Salget av forsyningsfartøyene representerer et skifte i strategien vår i et marked i endring. Forsyningsfartøyene leverer hovedsakelig til olje- og gassindustrien, mens ankerhåndteringsfartøyene og konstruksjonsstøttefartøyene kan levere til alle energisektorene offshore, inkludert olje og gass. Dette grepet er derfor i tråd med vår strategi om å være en nøkkelbidragsyter i det grønne skiftet, sier Solstad-sjef Lars Peder Solstad i børsmeldingen.

Solstad Offshore-aksjen faller over 14 prosent på Oslo Børs en halvtime før handelsslutt tirsdag, hvilket kan tyde på at investorene mener Solstad fikk dårlig betalt.

Lars Peder Solstad. (Foto: Javad Parsa) Mer...

Solstad er ikke enig.

– Jeg syns jeg har gjort et godt salg, men syns også Tidewater har gjort godt kjøp. Så det er fair. Det er vanskelig å argumentere med markedet, men jeg syns vi har fått en OK pris, sier han.

Fortsatt stor gjeld

Til tross for at Solstad relativt tidlig etter oljepriskollapsen i 2014–15 både restrukturerte gjeld og sto for mesteparten av det lille som har foregått av sammenslåinger i bransjen i markedsnedturen som fulgte, sitter selskapet fortsatt med over 21 milliarder kroner i netto rentebærende gjeld.

Det aller meste av gjelden forfaller i første kvartal 2024.

Da Solstad presenterte fjerdekvartalstallene, signaliserte selskapet at samtalene med kreditorene om en ny løsning var i gang.

Solstad-sjefen ønsker ikke å si noe om hva en refinansiering til slutt vil omfatte, men sier at dette salget setter selskapet i en «vesentlig bedre posisjon.»

– Dette ser vi på som en viktig del av å få til en best mulig refinansiering, sier han.

Under halve omsetningen

Etter at salget er fullført, vil Solstad sitte igjen med 41 fartøyer. Seks av disse er ikke i drift, og selskapet vurderer å legge disse ut for salg. Det opplyses også at ytterligere to skip er blitt solgt ved utgangen av kvartalet. Det betyr at det totale antallet skip i Solstad Offshore reduseres fra 86 til 41.

Forsyningsfartøyene sto for litt under 20 prosent av omsetningen i 2022, men samtidig litt over 30 prosent av ordrereserven, viser en tabell med pro-forma-tall som følger med i meldingen til Solstad.

Andelen av omsetningen som kommer fra fornybar-sektoren vil øke fra 17 til 23 prosent. Solstad forventer også en positiv effekt på lønnsomhetsmarginen. Ekskludert PSV-flåten var omsetningen i 2022 på 4,7 milliarder kroner, og inkludert var den 6,5 milliarder kroner.

Det fremgår også av proforma-tabellen at selskapets kontantbeholdning forblir uendret som følge av salget, på 2,17 milliarder kroner. Imidlertid reduseres altså gjelden fra 21,1 milliarder kroner til 15,4 milliarder kroner.

Offshoreansatte tilknyttet PSV-flåten bli tilbudt jobb av Tidewater, mens utvalgte onshore-ansatte også får tilbud om jobb, opplyses det.

Transaksjonen er betinget av blant annet godkjennelse fra konkurransemyndigheter og oppfyllelse av andre vilkår. Partene har anledning til å avlyse transaksjonen dersom den ikke er ferdigstilt innen 30. juni i år, opplyses det.

Det er Kjell Inge Røkkes Aker Capital som er største eier i Solstad Offshore, med 24,8 prosent av aksjene. Nest største aksjonær er John Fredriksens SFL Corporation, med drøyt seks prosent av aksjene.

Styreleder i Solstad er investor Harald Espedal. Han eier også 0,85 prosent av aksjene i selskapet, noe som gjør ham til åttende største eier.

