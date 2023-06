Artikkelen fortsetter under annonsen

Tor Olav Trøim er positiv til tank for første gang på over 15 år. Gjennom sitt private selskap Magni Partners, er han i ferd med å bestille to supertankere – såkalte VLCCer – for levering i 2026 og 2027. Supertankerne er «dual fuel» og skal gå på både lng og vanlig bunkers.

Til DNs søsteravis, shippingavisen Tradewinds, sier Trøim at skipene vil koste rundt 130 millioner dollar, bortimot 1,5 milliarder kroner, og at prisen er såpass høy nettopp på grunn av spesifikasjonene med «dual fuel». Det er ikke kjent hvor tankskipene skal bygges.

Trøim avslørte disse planene på den årlige konferansen Marine Money Week i New York, der han også ga et kort intervju med Tradewinds.

Russland har med krigen i Ukraina drevet opp tankratene. Her er Tor Olav Trøim på St. Petersburg International Economic Forum 2014, med Igor Setsjin, sjefen for statsoljeselskapet Rosneft, mens president Vladimir Putin følger med i bakgrunnen. (Foto: OLGA MALTSEVA/AFP/NTB)

Supersyklus for tank

Trøim går med dette tilbake til tank. I mange år jobbet Trøim tett med skipsreder John Fredriksen, der han var nestleder i Frontline og Fredriksens høyre hånd. Fredriksen og Trøim brøt samarbeidet i 2014, etter 19 år, på grunn av uenigheter om veivalg.

Trøim har siden ledet nesten 20 selskaper innen ulike bransjer, også innen shipping, som New York-noterte Himalaya Shipping. Men det er lenge siden sist han hadde troen på supertankere.

– Etter 15 år er jeg bullish, sa Trøim i New York.

Han forteller at han var bullish – altså optimistisk – på tank i 1995-96, for så å nesten gå konkurs to ganger, i 1998 og 2001. Mellom 2003 og 2008 var tankmarkedet meget bra, og Trøim tenkte da at han hadde gjort sitt.

– Rundt 2005 og 2006 tenkte jeg at vi hadde klart det, det fungerte, og jeg overlot det til andre. Jeg har ikke sett på råolje siden, men nå begynner det å bli interessant, sier Trøim.

Trøim sier han ser for seg en langvarig supersyklus for tank, bedre enn markedet som var mellom 2003 og 2008.

– Jeg er sikker på at oppgangen som kommer blir sterkere enn 2003 og 2008, sier Trøim.

Tankratene har gått kraftig opp og er nå på over 100.000 dollar per dag for de mest moderne VLCCene. De høye tankratene gjenspeiler blant annet aksjekursen i John Fredriksens tankrederi Frontline, som har doblet seg på et år.

Russlands krig i Ukraina og sanksjonene mot russisk olje og gass er én av årsakene til at tankratene har steget. Krigen har ført til ubalanse i markedet der olje må fraktes over lengre avstander enn før, og det har ført til en akutt etterspørsel etter skip som kan frakte flytende naturgass lng.