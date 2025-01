Allesverloren Tinta Barocca

God pris, god vin. 14,5 % alkohol, men det ¿skjules¿ godt. Duft av plommer, svisker og moreller med innslag av mørkere bær som krekling. Røk og krydder. En av Portugals beste druer som her gjør underverker i Sør-Afrika. Fruktig, men fast og fin. For meg er dette det beste kjøpet fra Sør-Afrika i polets Basisliste, og et av de tre beste kjøpene i samme liste fra Den Nye Verden sammen med de billigste vinene til Weinert i Argentina og Odfjell i Chile.