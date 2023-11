Odfjells ikonvin. Her pøses det på med det meste for å overbevise amerikanske vinanmeldere. 15 prosent alkohol. 100 prosent carignan. Ikke så galt som vi hadde trodd. Mye av alt. Eukalyptus, mye eik, mørke bær som bjørnebær, tørt treverk. Massiv, tannisk, ekstraktrik. For høy alkohol. Må lagres, så får man håpe eiken integreres bedre med tiden.