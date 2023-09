Piccini Memoro

Vini Rosso D´Italia laget av ymse nasjonale og internasjonale druer fra flere steder i Italia. Laget i en rik, sødmefull og kommers stil for å konkurrere med de søte ripasso stilene nordmenn ikke ser ut til å få nok av. Mørk, moden og marmelade preget frukt med tørkede frukttoner og fatkrydder. Tørr, men varm, moden, sødmefull og kommers i stilen men ikke så vulgær som mye annet laget over samme lest. OMA