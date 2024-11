Unterlind Trittenheimer Apotheke Spät.

Flott frukt på duft med preg av solmoden fersken, bakt sitron og et hint av tropisk frukt samt et innslag av gule blomster, krydder og voks. Nydelig frukt på smak med flott nerve, delikat sødme og høy syre. Saftig og konsentrert med et lett innslag av krydder. Balansert, delikat og vedvarende mineralsk ettersmak.