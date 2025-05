Via Latina Loureiro

Ekstremt stram og frisk. Ikke noe for pyser, kun for de som liker at en hvitvin tilfører syre og friskhet og rensker opp munnen i et godt måltid slik at man får lyst på mer mat. Sitrus, mintblader, gress og visse florale toner. Smaken er syrerik og stram. Flott billigvin som er helt typisk for sin drue og sitt område.