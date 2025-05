Vino Nobile di Montepulciano

Endelig på rett kjøl, etter flere år med inkonsekvent vinmaking virker det som at Avignonesi har funnet sin plass. 2010-årgangen er den beste det kjente Toscana-huset har produsert på en årrekke. Aromatisk duft med innslag av blomster, tre og lær. Et stort steg opp i forhold til de forrige årgangene. Strukturerte tanniner med et klassisk tilsnitt. Drikk nå til 2017. Passer til lam. MB