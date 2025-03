Wittmann Gundersheimer Riesling trocken

Noe tilkneppet på duft med et hint av reduktive røyktoner samt et innslag av friske grønne epler, hvit fersken og et hint av lime. Ren og frisk frukt på smak med tett konsentrasjon og energisk syrlighet. Saftig og delikat ettersmak med et pent saltpreg. Knusktørr, balansert og lang.