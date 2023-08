Artikkelen fortsetter under annonsen

I en dokumentar i DN kommer det frem hvordan statsminister Erna Solberg og kulturminister Thorild Widveys ektemenn, henholdsvis Sindre Finnes og Osvald Bjelland, forsøkte å påvirke sammensetningen av statlige styrer.

Før den planlagte Dagsnytt 18-debatten mellom Solberg og statsminister Jonas Gahr Støre, som skulle handle om noe helt annet, ble Solberg grillet om DNs sak av NRKs programleder Espen Aas.

Solberg sa at hun synes det er greit at alle kommer med innspill til hvem som skal sitte i styrer, råd og utvalg. Hun mente Norge hadde en stor utfordring, nemlig at ting er blitt for «Oslo-dominert».

– Vi skal alltid ha profesjonell utnevning av styrerepresentanter, og det har vi vært opptatt av. Så får vi da innspill fra mange forskjellige, men akkurat det oppslaget er om et notat jeg ikke kjenner til, og som er ti år gammelt, så det er litt gammelt å skulle forholde seg til.

Dette er saken I en dokumentar i DN kommer det frem hvordan statsminister Erna Solberg og kulturminister Thorild Widveys menn forsøkte å påvirke sammensetningen av statlige styrer.

Sindre Finnes, gift med Solberg, laget et notat før valget i 2013. Det delte han med partiets generalsekretær og sentralstyremedlemmet Thorhild Widvey. I dokumentet kom Finnes med en lang rekke vurderinger, og var kritisk til styremedlemmer innsatt av den rødgrønne regjeringen.

Sentralstyremedlem Widvey laget en lang liste med mulige styrekandidater i statlige selskaper. Mens Widvey var kulturminister delte hun listen med ektemannen Osvald Bjelland som drev et eget konsulentselskap. Listen inneholdt flere av ekteparets bekjente og forretningskontakter.

DN har funnet 17 navn på Widveys kandidatliste, som i løpet av Solberg-regjeringens åtte år fikk verv i styrer hvor staten er eier. Fire av disse ble oppnevnt av Thorhild Widvey selv. Det inkluderer Birger Magnus, som var invitert i Widveys bursdag kort tid før hun utnevnte ham til styreleder i NRK. Anne Carine Tanum har vært gjest hos ekteparet og ble senere utnevnt til styreleder i operaen av Widvey.

Widvey sier til DN at hun aldri har gitt verv til en nær venn eller slektning, og mener hun har fulgt habilitetsreglene. Kultur- og likestillingsdepartementet sier at Widvey vurderte seg som habil i forbindelse med oppnevningene av Tanum og Magnus, og at embetsverket derfor ikke gjorde ytterligere habilitetsvurderinger.

Osvald Bjelland har hatt dialog med flere om statlige styrer, inkludert Sindre Finnes. Finnes skrev i 2014 til Bjelland at «det er ikke lett å bli kvitt de sosialdemokratiske nettverk».

Bjelland har også skrevet til flere av sine kontakter at han har foreslått dem til verv.

Friskt blod

Men burde ektefeller til så fremtredende politikere spille inn navn, var det programleder Espen Aas vite.

– Jeg mener at det er helt greit at folk, uansett om de er gift med politikere eller ikke, kommer med innspill hvis de har kunnskap. Det som er viktig er hva jeg gjør med innspillene jeg får når jeg er statsminister. Og de innspillene jeg har fått, har vært basert på profesjonalitet, sa Solberg.

Jonas Gahr Støre og Erna Solberg varmet opp med Dagsnytt 18-debatt. Senere på kvelden er det partilederdebatt. (Foto: Per Thrana) Mer...

Solberg gjentok at man trengte mer «friskt blod» i norske styrer, men Aas kontret med at denne saken handler om det prinsipielle ved at innspillene kom fra ektefellene til to mektige politikere.

– Nå vet jeg ikke om disse innspillene noen gang har kommet noe sånt sted, sa Solberg.

– Innspillene har kommet.

– Ja, men om de har kommet til noen som har tatt en beslutning. Men Thorhild Widvey har hatt en egen liste. Som kulturminister tok Thorhild Widvey med seg sin erfaring fra næringslivet. Da tok hun med seg nettopp den der «vi må tenke et styre som fungerer sammen», og derfor jobbet hun veldig mye med at det ikke bare skal gå på navn, men gå på kompetansevurderinger. Og det synes jeg egentlig var veldig bra, for vi trenger en profesjonalisering også av styrer i Norge, i store kulturinstitusjoner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Men poenget var altså hvem innspillene kom fra og hvem de var gift med, bemerket Aas atter en gang.

– Ja, men altså, min mann har vært medlem av Høyre og aktiv tillitsvalgt i mitt parti, så han har lov til å komme med politiske innspill til vår generalsekretær, hvis det er det han har gjort.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Støre ble spurt av Aas om han mener saken er uproblematisk.

– For å være helt ærlig, så har ikke jeg lest denne saken, men jeg ser den er omtalt. Det er stilt en del spørsmål, men jeg tenker Erna Solberg får svare for det.

En spøkefull Jonas Gahr Støre lot som om han skulle stupe i vannet før Dagsnytt 18-sendingen i Arendal torsdag kveld. (Foto: Per Thrana) Mer...

Kan bli kontrollsak

Frode Jacobsen, nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, sier til NRK at de vurderer å kalle inn tidligere statsminister og Høyre-leder Erna Solberg, etter DNs artikkel.

– Dette er interessante opplysninger, og det er selvsagt naturlig at vi ser nærmere på dette, sier Jacobsen til NRK.

SVs Audun Lysbakken, som er medlem av kontrollkomiteen på stortinget, sier det er flere ting ved saken som vil være interessant å se på.

– Det er umulig å vite om det Sindre Finnes skriver faktisk påvirket regjeringen. Men det er en holdning til statlige styreverv som kommer frem her, som bekymrer meg.

– Her ser det ut som om målet er å få flest mulig Høyre-folk inn i statlige styrer. Det er en ganske viktig verdi at en regjering først og fremst ser etter riktig kompetanse, ikke riktig partibok, legger Lysbakken til.

Senterpartiets kontrollkomité-medlem, Nils T. Bjørke, beskriver hele saken som «spesiell». Han reagerer spesielt sterkt på notat Sindre Finnes skrev før 2013-valget, der han foreslår en rekke utskiftninger i statlige styrer.

– Det virker som en bevisst plan for å få inn sine folk, og det er absolutt et grunnlag for at komiteen skal se nærmere på dette, sier han.

Solberg sier at Frode Jacobsen slår inn vidåpne dører, når han sier de vurderer om hun skal innkalles.

– Jeg har for lenge siden fått beskjed om å holde av datoer til høringen som er kommet i stand på bakgrunn av habilitetssakene i Støre-regjeringen. Det er helt uavhengig av saken DN bringer i dag, men i kraft av at jeg er tidligere statsminister, sa Solberg til DN onsdag ettermiddag.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.