SpaceX sendte direkte fra lørdagens oppskyting fra Texas, som først så ut til å være vellykket. Det er første gang romfartøyet når verdensrommet. Ferden skulle vare i 90 minutter, og målet var å nå en høyde på 240 kilometer over jorden før raketten skulle lande i sjøen i nærheten av Hawaii.

I stedet eksploderte bæreraketten over Mexicogolfen kort tid etter at den skilte seg fra romskipet. Starship fortsatte ut i verdensrommet, men rundt ti minutter inn i flygningen hadde SpaceX mistet kontakt med fartøyet. Det ser ut til å ha nådd en høyde på rundt 148 kilometer.

Megaraketten Starship på vei mot verdensrommet lørdag. (Foto: Eric Gay)

Samler inn data

– Vi har mistet dataforbindelsen med det andre trinnet … vi tror det andre trinnet er gått tapt, sa John Insprucker, som kommenterte direktesendingen for romfartsselskapet. Han valgte likevel å oppsummere dagen i positive ordelag.

– For en utrolig vellykket dag. Toppen av kransekaka er den vellykkede starten. Selv om vi hadde en … rask, uforutsett demontering av både super heavy-boosteren og skipet, konkluderte Insprucker.

– Vi har fått så mye data, og det vil hjelpe oss med forbedringer før neste oppskyting, sier kollegaen Kate Tice.

Den forrige oppskytingen, for sju måneder siden, endte også med eksplosjon. Etter den prøveoppskytingen gjorde SpaceX en rekke forbedringer av bæreraketten og oppskytingsrampen. Myndighetene godkjente raketten for oppskyting onsdag etter å ha bekreftet at alle sikkerhets- og miljøkrav var oppfylt.

En røyksky dannet seg da bæreraketten skilte seg fra trinn to noen minutter etter lørdagens oppskyting av Starship. (Foto: Eric Gay/AP)

Største og kraftigste

Starship er et ubemannet romfartøy som er bygd for langturer i verdensrommet. Raketten måler 121 meter og er den største og kraftigste raketten som noensinne er bygget. Målet er at den en gang kan sende mennesker til månen og til Mars.

SpaceX har allerede inngått milliardkontrakter med Nasa for å sende astronauter nettopp til månen i framtida, som en del av Artemis-programmet. Den amerikanske romfartsorganisasjonen er den største kunden til SpaceX, som eies av Tesla-sjef Elon Musk.