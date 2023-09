Artikkelen fortsetter under annonsen

Statistisk sentralbyrå (SSB) la fredag morgen frem den kvartalsvise rapporten om konjunkturtendensene, som inneholder nye anslag for norsk økonomi, blant annet om vekst, renter, inflasjon og boligpriser.

Styringsrenten er nå på 4,0 prosent, og sentralbanken har varslet at styringsrenten mest sannsynlig vil settes opp til 4,25 prosent ved rentemøtet om to uker. Det tror SSB-forskerne også blir rentetoppen.

– De faktorene som bidro til høyere inflasjon har nå snudd. Elektrisitetsprisene har falt, svekkelsen av kronen ser ut til å ha stoppet opp og inflasjonen internasjonalt er på vei nedover. Dette tyder på at rentetoppen er nær, sier forskningsleder Thomas von Brasch.

Svært høy rentebelastning

I juniutgaven av konjunkturtendensene ventet SSB at styringsrenten ville nå en topp på 3,75 prosent denne høsten. Den norske kronen har styrket seg siden den gang, bemerker SSB, som ikke ser tegn til at valutakursen skal svekke seg fra dagens nivåer.

SSB anslår nivået på rentebelastningen til husholdningene, målt som renteutgifter etter skatt som andel av disponibel inntekt, til 8,5-9,5 prosent i prognoseperioden, som er til og med 2026. Til sammenligning var gjennomsnittlig årlig rentebelastning 5,5 prosent i tiårsperioden 2010–2019.

– Selv om prognosene indikerer at rentetoppen er nær, er vi ikke helt over kneiken. Rentebelastningen til husholdningene ventes å øke. Vi skal helt tilbake til begynnelsen av 90-tallet for å se et like høyt nivå som det vi venter til neste år, sier von Brasch.

SSBs nye prognoser anslår at totalinflasjonen (kpi) og kjerneinflasjonen (kpi-jae) blir henholdsvis 5,8 og 6,3 prosent for inneværende år. Med en årslønnsvekst på 5,5 prosent, ligger det altså an til reallønnsnedgang.

– Hvis dette anslaget slår til vil, det samlet sett ikke ha vært reallønnsvekst i Norge siden 2015. Fremover mot 2026 venter vi at inflasjonen avtar og at reallønnsveksten tar seg opp mot knappe to prosent i 2026.

Sentralbanken styrer etter et inflasjonsmål på to prosent. SSB venter at tolvmåndersveksten i kjerneinflasjonen vil falle til tre prosent innen utgangen av 2024.

– Uten ytterligere svekkelse av kronen og med relativt raskt fallende internasjonal prisvekst og lavere energipriser også for næringslivet, vil den underliggende inflasjonen etter hvert komme ned.

– Høy aktivitet

Totalt sett har norsk økonomi vist seg motstandsdyktig mot de økte rentene, men nå ser man flere svakhetstegn. I forrige kvartal var bnp-veksten helt flat. I tillegg har arbeidsledigheten gått noe opp fra de svært lave nivåene. Husholdningenes gjeldsvekst avtar også betydelig.

SSB venter at BNP Fastlands-Norge neste år vil få en vekst på 1,7 prosent, som vil være nær trend.

– Det er høy aktivitet i norsk økonomi og arbeidsledigheten er lav. Men, mange har de siste årene opplevd at lønnsveksten spises opp av stadig økende priser, sier von Brasch.

I august steg boligprisene 0,4 prosent nominelt, som er den svakeste august-måneden Eiendom Norge har registrert siden målingen begynte for 20 år siden. Korrigert for sesongvariasjoner sank boligprisene med 0,6 prosent.

SSB venter et boligprisfall på 0,3 prosent for inneværende år.

– Lavere disponibel realinntekt som følge av den høye inflasjonen og den økte renten, bidrar til å trekke boligprisene litt ned også resten av året, sier von Brasch.