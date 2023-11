Artikkelen fortsetter under annonsen

I en børsmelding skriver Statkraft at Thorhild Widvey går av som styreleder etter nær åtte år – ifølge børsmeldingen etter eget ønske. Widvey erstattes av Sintef-sjef Alexandra Bech Gjørv.

Styrets nestleder, Peter Mellbye, går også ut av styret. Rollen overtas av Ingelise Arntsen, som har vært styremedlem siden 2017.

– Som ansvarlig for forvaltningen av den norske statens eierskap i Statkraft, vil jeg takke Thorhild Widvey og Peter Mellbye for deres betydelige bidrag som styreleder og nestleder i nesten åtte år, skryter næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i meldingen.

Samme forklaring

I børsmeldingen skriver Statkraft at de «planlagte» styreendringene er fremskyndet på grunn av at det skal ansettes en etterfølger til konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen, som for halvannen måned siden informerte styret om at han ville gå av.

Tidligere i år ble det kjent at en annen styreleder i et stort norsk statseid selskap byttes ut. Det var mangeårig styreleder Gunn Wærsted i Telenor. Hun, i motsetning til Widvey, gikk ikke av frivillig, men ble i stedet byttet ut.

Forklaringen var: Ny styreleder må komme på plass for å sette i gang arbeidet med å finne etterfølger når Sigve Brekke gir seg som Telenor-sjef.

Wærsteds budskap etter vrakingen var: aldri mer statlige styreverv.

– Jeg trives med styrearbeid og kommer til å fortsette med det. Men det kommer til å være i privateide selskaper, sa Wærsted.

Widvey skriver følgende til DN:

– Etter snart åtte år som styreleder, har det vært avklart at jeg var inne i min siste periode. Jeg har derfor selv pekt på at skifte av styreleder skjer nå, slik at ny styreleder for selskapet kan være med i rekrutteringen av ny konsernsjef.

Næringsminister Jan Christian Vestre har sendt DN følgende skriftlige kommentar:

– Bakgrunnen for endringene i styret er at konsernsjefen i Statkraft i høst har sagt opp sin stilling. For å legge til rette for god fremdrift i styrets prosess med å finne en ny konsernsjef, og i lys av at Thorhild Widvey har gitt uttrykk for at hun ikke ville søke gjenvalg ved ordinært foretaksmøte til våren, ønsket vi å gjøre endringer i styret allerede nå.

– Ikke noe ønske

Peter Mellbye tar derimot telefonen når DN ringer. Mens Widvey skal ha gått av etter eget ønske, var det slett ikke slik for Mellbye.

– Det var ikke noe ønske fra min side, det var vel mer et ønske fra eieren som ville ha fornyelse. Det er det som er bakgrunnen, sier Mellbye.

– Du ble bedt om å gå av før tiden?

– Før tiden og før tiden. Det normale er vel at du har generalforsamling på vårparten, men så ble dette gjort nå på grunn av at konsernsjefen skal skiftes ut. Det er ikke noe mer spennende enn det.

– Men du ville bli værende?

– Ja, hvis de hadde bedt meg om å bli sittende. Det er et kjempeartig styre med masse utviklingsmuligheter, men man må respektere det når eieren finner ut at den vil ha fornyelse. Da må du bare takke for deg og være takknemlig for tiden du fikk.

– Når fikk du beskjed?

– De informerer jo om hva de har tenkt å gjøre på generalforsamlingen, så det var vel et par-tre dager siden at de informerte meg om de ville gjøre den endringen.

– Hvorfor ville de ikke ha deg med?

– Det var vel som jeg sa, at de kanskje vil ha fornyelse. Det var det jeg fikk beskjed om. I ettertid sa de at vi har gjort en aldeles førsteklasses innsats.

– Du kan ikke bestemme sånt selv, sånn er det bare, legger han til.

– Møkk lei

Det har stormet rundt Statkraft det siste året.

I februar ble aksjonister fra mapuchefolket skutt på da de demonstrerte mot driften av et av Statkrafts vannkraftanlegg i Chile. I mars ble det kjent at flere ansatte har fått utbetalt skyhøye bonuser over flere år. Senere samme måned kunne DN fortelle at risikoen for at det statseide selskapet bidrar til tvangsarbeid i Kina er høy, ifølge en intern vurdering. Den gullkantede sluttavtalen Statkraft-sjefen nå benytter seg av, har også skapt sterke reaksjoner.

På tross av dette fikk hele styret i Statkraft fornyet tillit i sommer. Styret ble i 2022 gjenvalgt for en periode på to år. Denne avgjørelsen ble altså ikke endret på under foretaksmøtet som fant sted i sommer.

Tidligere i år oppfordret SV-nestleder og stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes næringsministeren til å kaste styret, blant annet på grunn av sakene nevnt over. På spørsmål fra E24 om han mente styret burde gå, svarte politikeren følgende:

– Jeg mener det. Jeg tror folk er møkk lei av å se ledelsen i statlig eide selskaper drive på langt utenfor det de har lov til, og det som er moralsk riktig å gjøre.

Peter Mellbye opplever ikke at disse sakene har vært belastende for styret.

– Ikke sånn som jeg opplever det. Departementet engasjerte seg i diskusjonen om disse bonusene, men det var noe styret selv tok initiativ til å se på fordi de ekstreme prisutslagene ga kraftige bonusutbetalinger. Det har vært diskusjon om saker mellom styret og eier fra tid til annen, men ikke noe misnøye. Samarbeidet med departementet har vært fornuftig og godt.

Nye medlemmer

Den nye styrelederen, Alexandra Bech Gjørv, har blant annet bakgrunn som jurist. Gjørv har vært styreleder og -medlem i en rekke utenlandske og norske industri- og energiselskaper som Hafslund, Eidsiva Energi, Technip, Norske Skog og Schibsted.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på vervet som styreleder i Statkraft, som er Europas ledende produsent av fornybar energi. Grønn energi er helt avgjørende for å løse klimautfordringene og å lykkes med energitransformasjonen Norge, Europa og verden er avhengig av, sier Bech Gjørv.

Gjørv skal nå lede jobben med å finne en etterfølger til Rynning-Tønnesen.

Slik ser det nye styret for øvrig ut:

Styrets nestleder: Ingelise Arntsen

Styremedlemmer: Mikael Lundin, Pål Erik Sjåtil, Marit Salte, Lars Røsæg (ny), Marte Lind, Lars Mathisen, Thorbjørn Holøs.