– Fra min side er det helt klart at det å drive med kjøp og salg av aksjer, og spekulere for å tjene penger slik en investor gjør, er helt uaktuelt hvis du er i regjering, sier statsminister Jonas Gahr Støre til E24.

Det har gått en uke siden Ola Borten Moe (Sp) gikk av som forsknings- og høyere utdanningsminister etter at å ha innrømmet brudd på habilitetsreglene etter aksjekjøp.

Mange har i løpet av uken stilt spørsmål ved hvordan toppolitikere skal forholde seg til aksjer. Høyre har blant annet kommet med forslag for å tydeliggjøre eksisterende regler, samt forslag til nye.

– Jeg synes at forslagene Høyre har lagt fram, virker som en presisering og tydeliggjøring av eksisterende regelverk. Det er en viktig diskusjon, og jeg er åpen for alle innspill, sier Støre.

I lys av Borten Moes aksjesak forklarer Støre at han konkret har satt i gang følgende:

Fagfolk ved Statsministerens kontor (SMK) er i gang med å gjennomgå eksisterende regelverk, altså Håndbok for politisk ledelse, og bedt dem gi ham råd om mulige presiseringer eller behov for innskjerpelser. SMKs fagfolk skal konkludere om to–tre uker.

Regjeringen ved Kommunal- og distriktsdepartementet utreder nå en lovendring som vil gjøre at det kan innhentes og registreres aksjeopplysninger også for statssekretærer og politiske rådgivere. I dag har ikke SMK oversikt, og disse har heller ikke plikt til å registrere hvilke aksjer de eier til Stortinget, slik stortingsrepresentanter og statsråder må.

