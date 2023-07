Artikkelen fortsetter under annonsen

Det viser papirer fra Brønnøysundregistrene, skriver NRK. Rita Bach Omdal har vært styreleder i ladeboksselskapet siden 2021, og hun har nå fratrådt stillingen.

Hun sier til NRK at avgangen er helt udramatisk.

– Jeg har nå gått inn i foreldrepermisjon, og på grunn av den ekstraordinære situasjonen Easee står i, så er styrearbeid naturligvis veldig arbeidsbelastende. Derfor er det for mitt eget og selskapets beste at styreleder er tilgjengelig og kan ivareta ansvaret på en god og forutsigbar måte i tiden fremover, skriver Bach Omdal i en epost til NRK.

Nå er selskapet i gang med å finne en ny styreleder.

Selskapet permitterte i mars 138 ansatte i Norge, etter at det svenske Elsäkerhetsverket innførte forbud mot salg av to av produsentens ladebokser i Sverige. I juni varslet Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) at det ikke ikke vil protestere mot det svenske salgsforbudet av Easee-ladere.

Les også: Oppgradering av ladebokser kan koste Easee 700 millioner kroner

Dramaet rundt Easee startet da svenske tilsynsmyndigheter, Elsäkerhetsverket, la ned forbud mot salg av Easees ladere i Sverige i mars, det nest største markedet til det Sandnes-baserte ladeselskapet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Frem til da var Easee en suksesshistorie. Fra oppstarten i 2018 vokste selskapet til en milliardbutikk med rundt to milliarder kroner i fjor i omsetning og en ebitda, driftsresultat før avskrivninger, på mellom 250 og 300 millioner kroner.

De tre gründerne Jonas Helmikstøl, Kjetil Næsje og Steffen Mølgaard hadde blitt papirmilliardærer over natten. Den svenske salgsstoppen førte til en bråstopp for selskapet. 138 ansatte er permittert i selskapet og flere ansatte har i tillegg forlatt selskapet.

RETTELSE: I en tidligere versjon av denne saken sto det at Easee hadde fått salgsstopp også i Norge. Dette er nå rettet til at Nkom ikke protesterte mot det svenske salgsforbudet av Easee-ladere. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.