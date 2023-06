Artikkelen fortsetter under annonsen

Verdijustert egenkapital for Sundt-gruppen falt gjennom 2022 med 12 prosent til 13,9 milliarder kroner ved årsskiftet, ifølge en pressemelding sendt ut fredag ettermiddag. Konsernet fikk et regnskapsmessig underskudd på 371 millioner kroner.

– 2022 var preget av økt usikkerhet i finansmarkedene. Denne usikkerheten var først og fremst knyttet til krigen i Ukraina, høy inflasjon og betydelige renteøkninger. Dette bidro til nedgang i verdipapirmarkedene gjennom året, sier konsernsjef Jakob Iqbal.

Hovedårsaken til reduksjonen i verdijustert egenkapital var kursfallet på 20 prosent for det svenske hotelleiendomsselskapet Pandox, ifølge Sundt.Sundt påpeker at hotellmarkedet tok seg kraftig opp etter pandemien, men at renteøkninger og uro knyttet til svenske eiendomsselskaper uansett la press på aksjen.

Pandox sin hotellportefølje besto ved årsskiftet av 157 hoteller med en brutto markedsverdi på 69,2 milliarder svenske kroner.

Arvet fem milliarder

Iqbal melder om en frisk start på det nye året for konsernet.

– Mesteparten av verdifallet fra i fjor er hentet inn igjen så langt i 2023. Hittil i år har verdijustert egenkapital steget med 12 prosent, sier Iqbal.

Sundt-eierskapet er jevnt fordelt på søsknene Christian og Helene Sundt, barn av skipsreder Petter C.G. Sundt, som sammen med fetteren Morten Bergesen drev rederiet Bergesen frem til det ble solgt i 2003.

Da Sundt døde i 2007, arvet de to barna verdier for flere milliarder kroner, penger som blant annet ble investert i en rekke eiendommer, i hovedsak gjennom selskapet Sundt as.

Søsknene har investert sammen med Christian Ringnes i en årrekke, der særlig oppkjøpet og senere børsnoteringen av Pandox har gitt gode resultater. Christian Ringnes er styreleder i Sundt as.

Flere investeringer

I tillegg til Pandox, er Sundt-familien en aktiv investor i aksjemarkedet, både i Norge, Sverige og Danmark.

Familien var som kjent en av investorene som kom inn i flyselskapet Norwegian etter den store restruktureringen, og fikk nær 18 prosent av aksjene. Siden den gang har Sundt redusert sin Norwegian-aksjepost, ifølge Holdings, og er i dag oppført med drøye ti prosent av aksjene.

Norwegian-aksjen har steget 65 prosent i år, og Sundts eierandel har en verdi på litt over 1,1 milliarder kroner.

Blant Sundts andre investeringer finner vi Panoro Energy, Yara, Aker BP, Orkla, Idex Biometrics, Telenor og MPC Container Ships.