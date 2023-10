Artikkelen fortsetter under annonsen

Flere hundre selskaper vil i løpet av en drøy måned offentliggjøre de økonomiske resultatene for kvartalet, og ofte også si noe om ordresituasjonen og utsiktene fremover. Tradisjonelt har tredje kvartal vært høysesong for resultatvarsler; det er nå selskapene må si fra dersom de ser at de ikke klarer å innfri målsettinger for året som de tidligere har kommunisert.

Geir Linløkken (Foto: dn) Mer...

Tross høysesong for resultatvarsler, har børsen vært positiv på høsten.