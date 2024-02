Sammen med de to andre hemmelige tjenestene Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet, advarer PST-sjef Beate Gangås mandag mot de mange formene etterretningstrusselen fra Kina kan ta i Norge i år. Sjef for E-tjenesten Nils Andreas Stensønes i forgrunnen under fremleggelsen.

Foto: Amanda P. Giske/NTB