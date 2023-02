Artikkelen fortsetter under annonsen

Det sier Sverigesjefen Gulfem Toygar til Dagens Industri.

Amazons tilstedeværelse i Sverige var ventet å skulle snu opp ned på netthandel i det nordiske markedet, og at det svenske markedet bare var første steget av mange på jakt etter markedsandeler i Norden. Men suksessen har latt vente på seg.

DN har ved flere anledninger skrevet om Amazons inntreden i det svenske markedet, og hvordan blant annet Elkjøp og Komplett allerede i 2020 hadde forberedt seg i flere år på nettgigantens inntog i det norske markedet.

Så langt har ikke Amazon en gang tatt steget inn i det norske markedet.

– Det vil få betydelige konsekvenser for norsk varehandel. Amazon står for et enormt utvalg, rask levering og lave priser. På grunn av korona har nordmenn også blitt mer positive til å handle på nett, og pandemien har nok ført til en akselerasjon av den dreiningen i handelsvaner.

Det sa BI-professor Peder Inge Furseth til DN i april 2020 i forbindelse med Sverige-lanseringen. Snaue tre år senere er Amazon fortsatt ikke å finne i det norske markedet.

– Man kan godt si at norske varehandelsaktører må skjerpe seg. De har sovet i timen, sa han ytterligere.

Sverigesjefen beskriver den svenske lanseringen med ordet «fint», som hun presiserer med at det har gått slik selskapet ventet. Til tross for stusslige tall fra bransjeorganisasjonen Svensk Handel, som peker mot en reduksjon på totalt 12 prosent for e-handel i 2022, har Amazon Sverige så langt ikke opplevd salgstap.

– Så langt har vi ikke sett noen negative effekter på det svenske markedet, forteller Toygar til DI.

Så, hvorfor har ikke Amazon lykkes med å ta det nordiske markedet med storm, slik det var ventet?

To faktorer utmerker seg

Toygar peker på graden av modenhet og den høye andelen hentesteder som to faktorer som utmerker seg i det svenske e-handelsmarkedet.

Et drøyt år etter den svenske lanseringen i oktober 2020, rullet Amazon ut sin abonnementstjeneste Prime, som lover gratis hjemlevering innen én til to dager og som også inkluderer strømmetjenesten Amazon Prime Video.

– Vår vanlige forretningsmodell er hjemlevering, men før vi lanserte Prime måtte jeg forstå hvor lang tid det tok kundene å komme seg til hentestedet, var det en dag eller tre? Men de svenske forbrukerne likte å få produktene levert hjem til seg, forteller hun til DI.

Gulfem Toygar sier til DI at svenskene skiller seg ut på graden av modenhet når det gjelder internettbruk generelt og e-handel spesifikt, sammenlignet med de andre markedene Amazon opererer i. Ikke ulikt resten av den nordiske befolkningen.

– Før vi lanserte studerte jeg det svenske e-handelsmarkedet og ble veldig imponert. Å ha en internettbruk på rundt 90 prosent og en befolkning der 80 prosent handler på nett er virkelig høye tall. Men det som også slo meg er at det er så mange dyktige nisjespillere, men på den annen side ingen skikkelig stor butikk med et bredt utvalg. På Amazon kan du finne alt, vi har over 450 millioner produkter.

BCG anslo milliardomsetning

Det var på forhånd ventet at lanseringen av Prime skulle gi umiddelbare effekter, og Boston Consulting Group (BCG) anslo at nettgiganten skulle omsette for tosifret antall milliarder i løpet av få år. I tillegg estimerte BCG at Amazon kunne ta 5–10 prosent av markedet på tvers av hele Norden i løpet av fem år.

1,5 år senere har Amazon ennå ikke ekspandert videre i det nordiske markedet.

Amazon-aksjen har opplevd en kraftig nedgang det siste året. På fredag kunne aksjen handles for 97 dollar. Det er nedgang på drøye 40 prosent siden mars i fjor, da ble aksjen handlet for 164 dollar. Sist gang aksjen var så lav var da pandemien for alvor brøt ut i mars 2020.