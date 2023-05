Artikkelen fortsetter under annonsen

Apple gjorde det bedre enn ventet og kunne rapportere om en omsetning på 94,84 milliarder dollar i forrige kvartal. Ifølge alalyseselskapet Refinitiv var det på forhånd ventet en omsetning på 92,96 milliarder dollar.

Dette er likevel det andre strake kvartalet Apple leverer svakere omsetning enn på samme tid det foregående året. Dagens fremlagte omsetningstall er tre prosent svakere enn tilsvarende periode i fjor, og i første kvartal meldte selskapet om en nedgang i omsetningen på 5,5 prosent sammenlignet med 2022.

Resultatet per aksje endte på 1,52 dollar, som også er sterkere enn ventede 1,43.

Apples ferske tall sendte aksjen opp rundt 2 prosent i tidlig etterhandel, før den falt tilbake til en oppgang på litt under én prosent.

At omsetningen viste seg å være bedre enn ventet, skyldtes først og frem et bedre Iphone-salg enn ventet. Ifølge CNBC var det ventet at selskapet skulle selge mobiltelefoner for snaut 48 milliarder dollar, mens tallene til slutt viste en Iphone-omsetning på 51,3 milliarder kroner. Salget av Mac, Ipad og andre Apple-produkter var derimot omtrent som ventet eller noe svakere.

Tjeneste-delen av Apple-konsernet, som blant annet omfatter Apple Music, Apple TV+ og inntekter fra App Store, leverte også marginalt svakere enn ventet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Har advart investorene

Tek-selskapet var tidligere i år ute og advarte investorer om at andre kvartal kunne bli svakere enn vanlig, med en nedgang i det totale salget på rundt fem prosent. Bakteppet for dette er blant annet et generelt sviktende PC- og mobiltelefonsalg over hele verden, samtidig som en sterk dollar presser kjøpekraften til forbrukere i andre land enn USA.

For Apple kommer brorpartene av omsetningen fra salg i andre land enn hjemlandet, og det største og viktigste markedet for å få ny vekst er India. Android-telefoner har en markedsandel på over 95 prosent i det enorme landet og Apple har under fire prosent, ifølge Statcounter. Derfor var toppsjef Tim Cook nylig på et større besøk i India, hvor han blant annet åpnet selskapets første butikk i landet i storbyen Mumbai.

Apple-aksjen har steget over 30 prosent så langt i år, og er ikke langt unna toppnoteringen fra januar 2022.

Apples resultatfremleggelse er den siste i rekken av tek-gigantenes tallslipp de siste dagene. Forrige uke presenterte både Meta, Microsoft, Alphabet og Amazon tall som overgikk analytikernes forventninger.

Utbytte og tilbakekjøp

Sammen med kvartalstallene la også Apple frem planer om tilbakekjøp av egne aksjer for opptil 90 milliarder dollar. Dette var helt i tråd med analytikernes forventninger til tilbakekjøpsprogrammet, skriver CNBC. Det ble også meldt om et utbytte på 0,24 dollar per aksje, noe som er en oppgang på fire prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.