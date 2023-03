Artikkelen fortsetter under annonsen

Vestlandsbedriften Autostore melder at det har tapt i britisk rettsvesen i saken om patentrettigheter.

Autostores motpart Ocado går seirende ut rettstvisten, skriver det i en egen melding.

I børsmeldingen fra Autostore sies det at rettsavgjørelsen ikke vil påvirke Autostores forretning eller drift. Videre opplyses det at Autostore-ledelsen er uenig i avgjørelsen, og viser til at europeiske patentmyndigheter har opprettholdt Autostores retter.

Ocado sier i sin melding at UK High Court-dommerens konklusjon er at Autostores patenter ikke var gyldige, og at Ocado uansett ikke har brutt dem.

Ocado minner dessuten om at saken, som begynte i 2020, opprinnelige dreide seg om seks patenter. To av dem ble kjent ugyldig av europeiske myndigheter, to ble trukket tilbake av Autostore, og de to siste er nå kjent ugyldig av den britiske domstolen.

Kortvarig samarbeid

Utgangspunktet for rettssaken starter med Autostores teknologi, som går ut på at roboter suser rundt på et gigantisk rutenett av metall i en lagerbygning, og henter opp ekser som er stablet opp i høyden under.

Britiske Ocado vant en sak mot Autostore i USA i fjor. Ocado har selv motsøksmål mot Autostore som pågår i Tyskland og USA.

Ocado er et selskap som leverer dagligvarer på døren. Selskapet var i forhandlinger med Autostore om en lagerløsning i 2012, men samarbeidet dem imellom ble kortvarig. I stedet har Ocado bygget opp et eget konsept som ligner Autostores. I 2020 lanserte Autostore flere internasjonale søksmål mot Ocado.

– Vi vil ikke tolerere Ocados gjentatte krenkelser av våre patentrettigheter, i deres forsøk på å vokse raskere og å bli et globalt teknologiselskap, uttalte daværende toppsjef Karl Johan Lier i 2020.

De omstridte patentene er knyttet til Autostores «Black Line», en robot lansert i 2019. Dette var første store tilskudd til serien av roboter utover de ferrarirøde utgavene selskapet er best kjent for. I november i fjor understreket Liers etterfølger, Mats Vikse, at stridene med Ocado ikke ville endre det store bildet for selskapet.

– Uansett utfall her, så har det liten påvirkning på oss rent operasjonelt. Vår mest solgte robot er «Red Line.» Det er denne, i kombinasjon med programvaren vår, som er Autostores «secret sauce,» sa Vikse til DN den gangen.

DN har spurt investor- og mediekontakt Hiva Flåskjer i Autostore om kjennelsen kan få noen konsekvenser for prisingen av selskapets produkter og konkurransen i markedet.

– Avgjørelsen har ingen konsekvenser for virksomheten vår, understreker hun.

– Autostore er uenig i avgjørelsen, særlig hensyntatt Technical Board of Appeal i European Patent Office opprettholdt ett av patentene i saken som gyldig for bare noen uker siden.

Massive advokatregninger

Rettssaken hadde i november kostet Autostore over en halv milliard kroner. Den internasjonale patentstriden har et langt forløp, og føres gjennom søksmål og motsøksmål i rettssaler fra USA til Tyskland.

Rettssaken med Ocado har ridd Autostore-aksjen som en mare, etter at Autostore ble børsnotert høsten 2021. Selv om aksjen steg 5,8 prosent på Oslo Børs torsdag, er det fortsatt 25 prosent opp til kursene ved børsnoteringen og 47 prosent opp til toppnoteringen i november 2021.