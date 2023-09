Avansert Kongsberg-teknologi endte opp hos forsvaret i Myanmar Et selskap i Singapore lurte Kongsberg Maritime og Utenriksdepartementet med falske sluttbrukererklæringer for å skaffe seg avansert teknologi for å kartlegge havbunnen, ifølge statsadvokaten i Singapore.

2 min Publisert: 03.09.23 — 17.04 Oppdatert: 11 timer siden