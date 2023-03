Artikkelen fortsetter under annonsen

– Markedet har allerede satt en pris på hva det er villig til å betale for hjemmelevering, basert på at mennesker skal gjøre leveringene. Ved å ta vekk menneskekraften, det største kostnadsleddet, kan man få en mye mer effektiv økonomisk drift, sier medgründer Lars Erik Fagernæs.

Det er gått snart to år siden DN først omtalte droneselskapet Aviant, da det nettopp hadde gjennomført sin første transport av blodprøver mellom Røros og Trondheim. Ideen bak selskapet kom til på et utvekslingsopphold ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA, da koronapandemien brøt ut.

Etter å ha landet et samarbeid med St. Olavs hospital i Trondheim for dronefrakt av blodprøver i 2021, har selskapet nå vendt blikket mot et marked der konkurransen er knallhard: nemlig hjemmelevering av mat og dagligvarer.

– Hvordan skal det bli lønnsomt for dere?

– Med én pilot per drone blir det ikke lønnsomt, men dersom vi får ti droner på én pilot kan vi kutte kostnadene betraktelig sammenlignet med konkurrentene som bruker menneskekraft til sine leveringer, sier Fagernæs.

Aviant Startet opp i 2020 av NTNU-studentene Lars Erik Fagernæs (daglig leder), Herman Øie Kolden (operasjonsansvarlig) og Bernhard Paus Græsdal (teknisk leder).

Leverer fullskala dronetjenester som muliggjør autonom og «on-demand» transport mellom sykehus.

Har fått finansiering fra private investorer, NTNU og Innovasjon Norge.

Produksjonen av dronen går ut på at selskapet kjøper en «flyramme» som de fyller med egen teknologi. Ifølge daglig leder Fagernæs gjør dagens kontrakter at Aviant har tjent inn en drone på én til to måneder med dronen i drift.

Anslått kostnad for én drone er mellom 50.000 og en halv million kroner.

Kapitalinnhenting

Sammen med medstudentene fra NTNU, Herman Øie Kolden og Bernhard Paus Græsdal, er Fagernæs og Aviant nå i startfasen av satsingen som går ut på dronetransport av dagligvarer.

I første omgang er denne tjenesten tilgjengelig i grisgrendte strøk i et utvidet område utenfor Trondheim, med et begrenset vareutvalg. Selskapet hentet 23 millioner kroner i ny kapital før jul, med en svensk investor i spissen. I tillegg kom også Posten inn på eiersiden gjennom Bring Venture, sammen med det Trondheimsbaserte fondet Cofounder.

Slik DN forstår det, ble selskapet priset til mellom 65 og 100 millioner kroner i den siste kapitalinnhentingen. Etter emisjonen eier de tre gründerne og ansatte over 60 prosent av selskapet.

– Pengene vil vi at skal vare i minst 16 måneder. Vi har ganske god inntjening både fra kommersielle prosjekter, men begynner også å få inntekter fra hjemmeleveringene, sier Fagernæs.

Dronelevering er langt fra en nyvinning, men veien fra konsept til realitet er blitt langt lettere sagt enn gjort. Det er nemlig gått ti år siden netthandelsgiganten Amazon kunngjorde det som skulle bli revolusjonen innen hjemmelevering, da det som senere fikk navnet Prime Air ble lansert.

Aviants droner kan bære tre kilo last rundt 20 kilometer, eller én kilos last 120 kilometer. (Foto: Aviant) Mer...

Saktegående

Imidlertid har regulatoriske og teknologiske utfordringer, samt bekymringer rundt sikkerhet, satt kraftige kjepper i hjulene for satsingen som Jeff Bezos kunngjorde med brask og bram i 2013. Tidligere i år ble det dessuten klart at Amazon skal si opp flere tusen ansatte for å kutte kostnader.

Ti år senere har Amazon gjennomført bare en håndfull droneleveringer. Ifølge magasinet Fortune er det blitt brukt to milliarder dollar på utvikling av tjenesten som ennå er i tidlig barndom.

– Verdens største netthandelsaktør har brukt ti år og ikke fått det til. Hvorfor skal dere klare det?

– Gjennom historien er det mange eksempler på selskaper som har gjort noe som en gigant ikke har klart. Apple kom for eksempel med Mac da IBM var et konglomerat. Eller hvorfor skal Facebook klare å konkurrere med Myspace? Det å være en stor aktør kan like gjerne være en ulempe som en fordel, sier Fagernæs.

Han påpeker at både lovgivning og teknologien i dag er blitt moden, og sier det beste som kan skje Aviant er hvis Amazon starter droneleveringer i Norge.

– Hva skal Norgesgruppen og XXL gjøre for å konkurrere da? De kommer ikke til å utvikle sine egne droneløsninger. Da må de samarbeide med noen som oss for å konkurrere med Amazon.

I løpet av året håper Aviant å åpne en ny base i Norge og en til i utlandet. (Foto: Aviant) Mer...

Kritisk masse

Foreløpige tall for 2022 viser en omsetning på om lag 6,3 millioner kroner og et underskudd på 6,3 millioner kroner. Gjennom året var det 1381 flyvninger fordelt på seks kontrakter.

Fagernæs sier at det neste steget vil bli å utvide testkundebasen for hjemmeleveringene til 19.000 kunder utenfor Trondheim i løpet av noen måneder.

Foreløpig tar Aviant kun en liten en andel av betalingen fra kunden som bestiller hjemmelevering, men dette kan raskt endre seg.

– Nå handler det om å få et høyt ordrevolum slik at vi kan lære hva det går i, men ikke minst også for å vise at det fungerer og at vi finnes. På sikt kan vi ta mer betalt for leveringene.

I tillegg til hjemmeleveringstjenesten som nå er i startfasen, har Aviant også kontrakter med blant annet Posten. For dem frakter selskapet prøver fra en drikkevannskilde i Trøndelag til testing ved et laboratorium. Innovasjon Norge har også gitt 13,7 millioner kroner i støtte.

– Målet er å få utleveringsbasene til å gå i pluss, og å nå hundre leveringer per dag i løpet av de neste åtte til tolv månedene, sier Fagernæs.

