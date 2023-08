Artikkelen fortsetter under annonsen

Det var i 2021 teknologigründerne Lars Ropeid Selsås, Henry Vaage og Hadle Selsås solgte deler av det Sandnes-baserte teknologiselskapet Boost Ai til private equity-selskapet Nordic Capital. En drøy milliard kroner var verdsettelsen av chatbotselskapet.

Tallene for konsernet er nå registrert i selskapet Berlin Topco. Der vises det få spor av en milliardverdsettelse. De to siste årene har konsernet tapt 215 millioner kroner på driften. I fjor vokste driftsunderskuddet nærmere 133 millioner kroner, fra 82 millioner kroner året før.

Men det bokførte underskuddet på driften de siste to årene tones ned av selskapets toppsjef, briten Jerry Haywood.

Jerry Haywood er ny toppsjef i Boost Ai. (Foto: Boost Ai)

– 103 millioner kroner av underskuddet er nedskrivning av goodwill, mens 74 millioner kroner er nedskrivninger av eiendeler.

– Kom behovet for disse nedskrivningene overraskende for Nordic Capital?

– Nei, sier Haywood.

Ifølge Haywood ligger Boost Ai foran skjema i forhold til de planene som ble lagt da Nordic Capital investerte i selskapet.

– Planen den gang var at selskapet skulle ha positiv kontantstrøm i år tre eller fire. Nå ligger vi an til to eller tre år, sier Haywood.

Berlin Topco, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 140 84,8 65,1 % Driftsresultat (ebit) -132,9 -82,1 -% Resultat før skatt -134,2 -83,3 -%

Ikke enhjørning ennå

Da gründeren Selsås kom hjem fra Silicon Valley i 2016 til oljebyen Stavanger, var det med stempel som teknologiguru. Oppstarten ble delvis finansiert av den lokale storbanken Sparebank 1 SR-Bank. Salget til svenske Nordic Capital gjorde Selsås og medgründerne, Henry Vaage Iversen og broren Hadle Selsås, til mangemillionærer.

Selsås har aldri lagt skjul på at målet er enda høyere verdsettelse av Boost.

– Vi skal bli et unicornselskap, og vi kan like godt bli et decacornselskap, sa Selsås til Dagens Næringsliv i 2020.

Da anslo Selsås at unicornstatus ville nås innen tre år, det vil si i år. Et unicornselskap, enhjørning på norsk, er et selskap verdsatt til én milliard dollar, mens et decacorn betyr en verdsettelse på ti milliarder dollar, over 100 milliarder kroner.

Selsås innrømmer at unicornstatus er litt lenger frem i tid.

– Utviklingen i firmaet har vært bra og vi satser enda på mer vekst og ser positivt på utsiktene fremover. Vi har enda et mål om å komme til unicornverdsettelse, men ser at det mest sannsynlig vil ta litt lengre tid enn vi originalt tenkte, skriver Selsås i en epost til DN.

Lars Selsås (i midten) og Henry Vaage Iversen (til høyre) ble mangemillionærer etter at private equity-selskapet Nordic Capital kjøpte deler av selskapet. (Foto: Tommy Ellingsen)

USA saktere

Tidlig ble USA et stort satsingsområde for Boost Ai. Tre år etter at satsingen ble satt i gang i USA er det få spor av suksess. Vel 11 millioner kroner var salgsinntektene fra USA i fjor, kommer det frem av konsernregnskapet i Berlin Topco. Europa er det suverent største markedet med nær 90 prosent av inntektene.

– Det har kanskje gått noe saktere enn vi ventet, sier Haywood som likevel peker på at veksten er stor i USA.

For konsernet regner Haywood med en vekst fremover på rundt 40 prosent i salgsinntektene.

Gründer stor eier

Selsås trakk seg på tampen av fjoråret som toppleder i selskapet da Haywood overtok.

– Jeg hadde ingen kompetanse på ledelse. Jeg hater ledelseskurs og har aldri lest en bok om ledelse. Vi var bare noen galninger som lærte oss å styre ved bare å gjøre det. Det er nok tydelig for de rundt meg at jeg er en teknologinerd. Nå vil jeg bare bruke mer tid på å utvikle teknologi og produkter sammen med kunder, sa Selsås til DN den gang.

Selsås er fremdeles en stor aksjonær med vel 20 prosent av aksjene i Boost AIs eierselskap Berlin Topco. Størst er Nordic Capital med tett oppunder 50 prosent av aksjene.