Onsdag bekreftet det internasjonale industriselskapet VTTI at de skyter inn 443 millioner kroner i det norske oppstartsselskapet Wastefront. VTTI eies av det sveitsiske energiselskapet Vitol, australienske IFM og Abu Dhabis statseide oljeselskap.

– For Wastefront representerer denne avtalen et stort gjennombrudd som validerer våre ambisjoner. Det er første gang vår løsning for resirkulering av materialer fra gamle bildekk blir lisensiert for global utrulling, sier administrerende direktør i Wastefront Vianney Vales.

Som en del av avtalen vil VTTI ta i bruk Wastefront-teknologien på minst åtte av sine anlegg. VTTI er en ledende global leverandør av energilagre med et omfattende nettverk av terminaler som strekker seg fra Malaysia i øst, til Panama i vest.

«En stor skandale»

Wastefront ble grunnlagt av de tre nordmennene Vegard Bringsjord, Christian Hvamstad og Inge Berge i 2019. Sistnevnte var sentral i oppstarten av det norske avfallshåndteringsselskapet Quantafuel.

I dag bekler de rollene som henholdsvis finansdirektør, strategiansvarlig og operasjonsansvarlig i selskapet.

Franskmannen Vales har bakgrunn fra petroleumssektoren, og har jobbet med alt fra shipping og raffinerier, til råvaretrading. For 17 år siden begynte han å jobbe med grønn energi, og merket at mange av selskapene hadde gode ideer, men at de manglet gjennomføringskraften.

– Jeg startet et selskap som inngikk partnerskap med Wastefront og likte prosjektene deres så godt at jeg bestemte meg for å like gjerne ta del i selskapet som administrerende direktør, forteller han.

Administrerende direktør i Wastefront – Vianney Vales. (Foto: Wastefront) Mer...

Ideen var å bli verdensledende innen forbrenning av brukte bildekk. Status quo er at oppbrukte dekk sendes til utviklingsland som India for å enten råtne på en søppeldynge eller forbrennes, sistnevnte medfører store klimagassutslipp.

– Det finnes ingen bedre løsning på dette problemet og det er en stor skandale spør du meg, sier Vales.

Wastefronts løsning søker å omdanne bildekkene til verdifulle råvarer gjennom kjemiske prosesser som ifølge selskapet skal gi 80 prosent lavere CO2-utslipp.

Gjennom kapitalinnsprøytingen fra VTTI og en etterfølgende emisjon i høst finansierer Wastefront konstruksjonen av en fabrikk i den engelske byen Sunderland for å implementere teknologien. Prislappen på fabrikken er 1,3 milliarder kroner.

Kvikk profitt

Selskapet har hatt byggeløyve over en lengre periode, og anlegget blir vitalt for å realisere ambisjonene. Når fabrikken er fulloperasjonell, skal den prosessere 20 prosent av alle dekk i Storbritannia som ifølge selskapet ellers ville endt med å forbrennes.

Vales ønsker ikke å oppgi hva Wastefront verdsettes til i emisjonen, men er krystallklar på at ingen av gründerne selger seg ned gjennom transaksjonen.

– Uavhengig av selskapets nåværende verdi kommer verdsettelsen til å skyte som en rakett når anlegget i England er ferdig.

– Anlegget er klart til å bygges og blir det største og mest sirkulære i vesten, så det er ingen grunn til å selge, sier han.

Wastefront, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 3,5 1,4 153,7 % Driftsresultat (ebit) -25,7 -49,1 -% Resultat før skatt -29,7 -46,7 -%

Store målsettinger til tross, er selskapet foreløpig et tapsprosjekt og ved utgangen av 2022 hadde selskapet akkumulerte tap på 95 millioner kroner.

Vales er imidlertid selvsikker på at Wastefront vil snu røde tall til grønne når anlegget etter planen står ferdigstilt i begynnelsen av 2026.

– Vi vil generere profitt så snart anlegget i Sunderland er ferdigstilt og operasjonelt, sier han.

Quantafuel-bakgrunn

Wastefront er ett av mange selskaper forsøker å gjøre nye grønne verdikjeder lønnsomme.

Styreleder i selskapet er tidligere oljetopp Maria Moræus Hanssen. Hun har internasjonal erfaring fra det tyske oljeselskapet DEA Deutsche Erdoel og fra norske Aker og Equinor. Senere har hun tatt et oppgjør mot oljesektoren og er sterk motstander av boring i Lofoten.

Medgründer Inge Berge var sentral i oppstarten av plastgjenvinngsselskapet Quantafuel som ble børsnotert i 2020. Selskapet hadde i likhet med Wastefront store og grønne ambisjoner, men etter toppnoteringen i januar 2021 har selskapet falt 92 prosent.

I februar tok historien en ny vending da det britiske investeringsselskapet kom med et bud på 1,06 milliarder kroner for å ta det av børs. Det tilsvarer 6,38 kroner per aksje, milevis fra selskapets toppnotering på 77,90 kroner.