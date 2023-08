Artikkelen fortsetter under annonsen

Da OpenAI slapp løs språkroboten Chat GPT i november i fjor ble den straks superpopulær, og den raskest voksende applikasjonen noensinne, med over 100 millioner aktive brukere bare etter et par måneder. Mandag slipper OpenAI den største nyheten siden chatbot-debuten: Chat GPT Enterprise.

Programmet har vært under utvikling i mindre enn et år og har fått hjelp fra mer enn 20 selskaper fra forskjellige bransjer, skriver flere medier, blant annet Bloomberg og CNBC.

Tjenesten er tilgjengelig fra og med mandag.

Kan skreddersys

Siden Chat GPT ble gjort tilgjengelig i fjor har OpenAI kommet med oppgraderinger. I den nyeste versjonen, GPT-4, som er langt mer kraftfull, må brukerne betale for bruken.

Denne vil kunder av Chat GPT Enterprise få tilgang til. Den vil også inneholde datakryptering, mulighet for å skrive lengre kommandoer og en garanti om at OpenAI ikke vil bruke kundedata for å utvikle teknologien videre. OpenAIs driftsdirektør Brad Lightcap sier at prisen for et abonnement ikke vil offentliggjøres, og at det vil avhenge av behovet til hver enkelt bedrift.

En av de store forskjellene fra «privat»-versjonen er at bedriftsversjonen vil gi kundene mulighet til å mate inn egne data for å trene og skreddersy roboten til sin egen virksomhet og bransje.

OpenAI er eid av en gruppe investorer, blant annet Microsoft som gikk inn med ytterligere ti milliarder dollar tidligere i år. Selskapet prises til mellom 27 og 29 milliarder dollar og ledes av gründer Sam Altman.

Uttrykt bekymring

Den raske utviklingen innen kunstig intelligens (KI) har ikke bare skapt glede og smil blant brukerne. Den har også ført til uro blant flere. Tidligere i år gikk flere kjente teknologieksperter, deriblant Tesla-sjef Elon Musk og Apple-grunnlegger Steve Wozniak, offentlig ut i et brev og ba KI-miljøer stanse all utvikling av ny kunstig intelligens smartere enn GPT-4.

OpenAI og Chat GPT? OpenAI er et av de mest innflytelsesrike selskapene innenfor kunstig intelligens.

Selskapet har blant annet skapt det populære språkprogrammet ChatGTP og Dall-E, som kan generere realistiske bilder fra tekstbeskrivelser.

ChatGTP kan brukes av hvem som helst til å løse en rekke oppgaver som før krevde menneskelige evner. Man kan for eksempel bruke den til å forfatte barnebøker, programmere nettsider eller skrive eksamener – som får toppkarakterer.

Selskapet ledes av programmerer og gründer Sam Altman (38). Det ble opprettet i 2015 av Altman sammen med blant andre Peter Thiel og Elon Musk, hvor sistnevnte har trukket seg fra styret.

Selskapet skulle opprinnelig være ikke-kommersielt og åpen om hvordan teknologien deres fungerer. I 2019 bestemte likevel OpenAI seg for å bli kommersielle og ikke dele informasjon om selskapets teknologi.

De pekte på at moderne KI-systemer var i ferd med å nærme seg menneskers evne til å håndtere enkle oppgaver, og spurte blant annet om man virkelig skulle risikere å miste kontroll over sivilisasjonen, blant annet. Slike beslutninger må ikke tas av ikke-folkevalgte teknologiledere, mente de.

Også selskapets grunnlegger og sjef Sam Altman har erkjent faren ved bruk av kunstig intelligens.

Chat GPT har dessuten fått kritikk for iblant å være litt slepphendt med sannheten. Da Wikborg Rein testet chatboten fikk de dommer, personer og rettskilder som aldri har eksistert, skrev DN nylig.