Olaf Uhre (24) har tjent flere millioner på Youtube: – Folk skjønner ikke helt hvor stort dette er Han droppet ut av videregående etter et halvt år – noen år senere omsatte han for over syv millioner kroner. Slik kan man tjene penger på internett.

2 min Publisert: 06.10.23 — 04.05 Oppdatert: 19 timer siden