Øyvind «Engwind» Engevik (26) har tjent over 25 millioner på NFT-kunst NFT-verkene til kunstneren fra Solund har blitt omsatt for over 122 millioner kroner. Når han nå skal ha sin første fysiske kunstutstilling, kommer samlere fra hele verden for å studere verkene hans.

2 min Publisert: 07.09.23 — 20.54 Oppdatert: en dag siden