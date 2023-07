Artikkelen fortsetter under annonsen

Dr.Dropin er møtt med skepsis fra helsetopper og politikere, men surfet på en medgangsbølge gjennom pandemien, da selskapet ble flittig bruk til testing.

De siste årene har regnskapene vært preget av de store inntektene fra covid-pandemien. I fjor stupte omsetningen med over 30 prosent, og resultatet er barbert med nærmere 160 millioner kroner – fra pluss 94 millioner til minus 68 millioner i morselskapet.

– Covid bidro åpenbart til en vekst i hele helsemarkedet, men vi doblet uansett den underliggende virksomheten som ikke er knyttet til pandemien, sier Kristoffer Ingebrigtsen som er medgründer og nå blir ny toppsjef i Dr.Dropin.

Pandemien har likevel vært en døråpner for det private helseselskapet som jobber med å finne sin rolle. Nå merker gründer Daniel Sørli at det ikke lenger handler bare om ideologi, etterhvert som selskapet er blitt mer kjent innen det offentlige.

– Ordskiftet har til tider vært hardt mot private helseaktører. I den virkelige verden er det en helt annen holdning. Nå merker vi at det er større vilje til samarbeid for å løse de mange problemene helsevesenet står over for.

Vekst fra Oslo Vest

– Vi unner oss filterkaffe. Det er bra for kolesterolet, sier Sørli.

Han er legen som hoppet av i det offentlige og startet gründerselskapet for å praktisere og slippe alt det administrative. Slik gikk det ikke helt.

Hvis man ser bort fra testklinikkene, er Dr.Dropin fortsatt ett av landets mest hurtigvoksende private helseforetak med flere hundre egne ansatte og innleid helsepersonell på konsulentbasis.

I fjor gjorde Dr.Dropin en kapitalinnhenting på 185 millioner. Verdsettelsen på selskapet var da på 850 millioner kroner.

DN møter Sørli og Ingebrigtsen i det nye hovedkontoret på Majorstua. Bare noen steinkast unna ligger Colosseumklinikken og litt lenger oppe i gata ligger Volvat som var frontløper i å utvikle private helsetilbud i Norge.

– Mange private helseselskaper har vokst frem i dette området, sier Daniel Sørli om strekket langs Holmenkollbanen på Oslo Vest.

Nå har han overtatt toppsjefjobben i Dr.Dropin til Ingebrigtsen som kom inn i selskapet like etter at første klinikken åpnet. I motsetning til Sørli er ikke Ingebrigtsen lege, men har bakgrunn som McKinsey-konsulenten og sivilingeniør i industriell økonomi fra NTNU.

Flyttet til London

Nå har Sørli flyttet til London sammen med kona Camilla Hagen Sørli. Der skal han sammen med det lokale teamet bygge ut Dr.Dropin i Storbritannia.

Svigersønnen til Stein Erik Hagen avviser at det er et trekk for å flytte Hagen-formuen ut av Norge.

– Nei, flyttingen er ikke skattemessig motivert. Både jeg og kona er fortsatt skattemessig bosatt i Norge. Det er mer et spennende eventyr for hele familien som trives godt der borte, sier Sørli.

I Storbritannia åpner den første klinikken snart, mens en digital hudlege allerede er innlemmet etter oppkjøp.

– Storbritannia har mange av de samme makrodriverne som i Norge. Det er mange misfornøyde leger i det offentlige og det er dårlig rekruttering. Pasientene sliter med tilgangen til helsetjenester og fastlegeordningen er minst like hardt presset, sier Ingebrigtsen.

Norske pasienter i Sveits

Sveits er sammen med Storbritannia utpekt som Dr.Dropins nye vekstmarkeder etter inngående analyser. Sveits har seilt opp som nytt bosted for formuende nordmenn, deriblant Hagen-familien.

– Så nå håper dere på mange norske pasienter i Sveits?

– Det er ikke mange, så det er nok ikke derfor vi dreier i den retning. Men nordmenn i Sveits er hjertelig velkommen, sier Sørli.

I Sveits er strategien å få fotfeste gjennom oppkjøp av mindre klinikker.

Smell for flere legetjenester

Dr.Dropin er ikke det eneste private helseaktøren som opplevde en inntektssmell i fjor.

Hjemmelegene, som også hadde testklinikker, stupte fra 40 millioner kroner i omsetning i 2021 til 23 millioner kroner i fjor. Underskuddet økte enda mer, fra 13 til 51 millioner kroner.

Også Legevisitt, hvor Harald Dobloug er en av de sentrale gründerne, stagnerte i fjor på 15 millioner kroner i omsetning. Fallet i omsetning var marginalt, men resultatet før skatt økte til 11 millioner kroner.

Selskapet Legevisitt, som blant annet står bak kvinnehelsetjenesten Maja, har samlede underskudd på 25 millioner kroner i løpet av fem år.

Teknologi-kappløp

I hovedkontoret sitter et 20-talls utviklere som lager nye digitale helsetjenester.

Pandemien tvang frem videokonsultasjoner, men så ble det stille på videolinjen til de fleste allmennlegene. På sikt tror de at 30 prosent av konsultasjonene vil skje på video.

Gründerne tror fortsatt på digitale løsninger i samhandling med legen vil lette presset på helsevesenet og frigjøre ressurser til dem som trenger det mest.

– Vi har en aldrende befolkning som vil kreve flere helsetjenester samtidig som det er en annen forventning i befolkningen. Dette er en tsunami som vil treffe oss, og de enorme utfordringene har ikke alle tatt innover seg. Dette er et stort gap som vi tror vil løses med ny teknologi, sier Sørli.

De siste årene har selskapet breddet seg ut med nye fagområder som psykologi, gynekologi, fysikalsk behandling og hudleger.

Flere kommuner gjør nå direktekjøp av tjenester for å løse konkrete problemer.

– I Midt-Norge har flere kommuner gått sammen om digital psykologtjeneste, og i Klepp kjøper kommunen legetjenester fordi det ikke er nok fastleger, sier Sørli.

