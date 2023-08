Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette varselet synes å ha gått lenger enn det som avsender har tenkt, og det er blitt sendt flere ganger, sier direktør Elisabeth Aarsæther i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til NTB.

Nødvarselet på mobil skal brukes for å varsle om hendelser som ekstremvær som truer liv og helse, terrorangrep, krig, eller radioaktivt utslipp (Foto: Hanna Johre/NTB) Mer...

Sammen med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og politiet undersøker de hva som har skjedd.

– Det er flere ulike distrikter som er involvert. Vi må se på om det er noen «hiccups», «bugs» eller flaskehalser som gjorde at det ble publisert ut til for mange.

Det meldes også at folk har blitt vekket om natten av varselet.

– Det skal ikke skje, sier Aarsæther.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er politiet som har sendt ut nødvarselet i samråd med statsforvaltere.

– Jeg synes det var en helt riktig vurdering av politiet å sende nødvarsel med et sånt bakteppe som dette. Norge har ikke sett makan til værmelding, og her må folk få beskjed, sier Aarsæther.

Mange Osloborgere mottok mandag ettermiddag nødvarsel om ekstremværet Hans på mobilen. Men nødvarselet skulle egentlig bare sendes til særlig rammede kommuner. I Oslo er det sendt ut oransje farevarsel på grunn av uværet.

Mandag var første gang det nye systemet ble benyttet i praksis etter at det ble testet over hele landet i juni.

Nødvarselet på mobil er et supplement til Sivilforsvarets sireneanlegg. Det skal brukes for å varsle om hendelser som ekstremvær som truer liv og helse, terrorangrep, krig, eller radioaktivt utslipp.

(©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.