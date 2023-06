Artikkelen fortsetter under annonsen

Saken oppdateres.

Avgjørelsen fra Nkom, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, kommer etter at det allerede i mars i år ble varslet undersøkelser av Easees ladere. Siden den gang har Nkom i samarbeid med DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, gått gjennom store mengder av dokumentasjon fra det norske ladeselskapet.

Nkom har kommet frem til at det ikke vil protestere mot det svenske salgsforbudet. Dermed går det mot omsetningsforbud i hele EØS fra den norske produsenten, dersom ingen andre land i EØS protesterer mot konklusjonen fra svenske myndigheter innen 15. juni og forvaltningsdomstolen i Sverige vedtar forbudet.

– Vi som myndighet hadde virkelig håpet på at det var mulig å konkludere annerledes i denne saken. Dessverre er det slik at Easee, til tross for at de har fått god tid, ikke i tilstrekkelig grad har dokumentert at Easee Home og Easee Charge oppfyller kravene, sier avdelingsdirektør i Nkom John-Eivind Velure etter klokken ni.

Han legger til at det ikke er innført umiddelbar salgsstans, men det kan medføre salgsstans.

– De har påklaget vedtaket i Sverige. I teorien kan de komme til et annet utfall, sier Velure.

Han legger til at Nkom har sympati med selskapet som har laget et innovativt produkt som har fått stor omsetning.

– Det er norske arbeidsplasser det dreier seg om og noen som går foran og viser at det er muligheter i Norge. Vi har stor respekt for jobben de har gjort, men det er dessverre sånn at vi i dette tilfellet ikke kunne konkludere på annet fordi vi sitter på dokumentasjon som ikke er tilstrekkelig til at de oppfyller kravene i regelverket.

Ansatte i selskapet blir informert om avgjørelsen like før klokken ni mandag morgen.

Nye produkter

Easee-gründer Jonas Helmikstøl er likevel optimistisk etter å ha fått beskjeden.

– Vi har en plan, og det skal bli sykt bra, uttalte han til DN like etter avgjørelsen ble klart.

I en pressemelding skriver gründeren at selskapet går gjennom sin rutine for å sikre god nok dokumentasjon fremover.

– Vi har forberedt oss på dette og respekterer konklusjonen. Vi vil fortsette dialogen med Nkom og ta læring av dette, skriver han.

Samtidig opplyser selskapet om at det vil lansere en ny lader «veldig snart».

– Vi jobber med utvidelse av produktporteføljen vår og vil snart lansere en ny lader på markedet. Denne konklusjonen, den videre dialogen med Nkom og støtte fra eksterne eksperter vil hjelpe oss med å sikre at alt er hundre prosent på plass dokumentasjonsmessig. Vi har vært gjennom noen utfordrende måneder som selskap og vi har lært mye, sier produktsjef Ola Njå Bertelsen.

Nkom opplyser videre at det ikke komme med pålegg overfor Easee før saken er endelig avgjort, ettersom det er en pågående rettsprosess i Sverige.

Det kan bli forbud i hele EØS mot elbilladere fra Easee. (Foto: Marie von Krogh)

Avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Marit Endresen sier i pressemeldingen at det ikke har indikasjoner på at laderen er farlig i bruk.

– DSB kjenner ikke til hendelser der det har oppstått brann eller andre skader hos de som bruker produktet. Dersom du har en Easee lader hjemme, kan du fortsatt bruke laderen på vanlig måte, sier Endresen.

Svenskene stoppet oppturen

DN kjenner til at Easees ledelse i helgen har jobbet kontinuerlig med å forberede seg på beslutningen fra Nkom.

Fredag understreket Helmikstøl at han og selskapet allerede hadde lagt en plan for selskapet videre om norske myndigheter skulle innføre salgsstopp. Helmikstøl ville imidlertid ikke gå i detaljer om hva planen er.

Dramaet rundt Easee startet da svenske tilsynsmyndigheter, Elsäkerhetsverket, la ned forbud mot salg av Easees ladere i Sverige i mars, det nest største markedet til det Sandnes-baserte ladeselskapet.

Frem til da var Easee en suksesshistorie. Fra oppstarten i 2018 vokste selskapet til en milliardbutikk med rundt to milliarder kroner i fjor i omsetning og en ebitda, driftsresultat før avskrivninger, på mellom 250 og 300 millioner kroner.

Akutt kapitalbehov

De tre gründerne Jonas Helmikstøl, Kjetil Næsje og Steffen Mølgaard hadde blitt papirmilliardærer over natten. Den svenske salgsstoppen førte til en bråstopp selskapet. 138 ansatte er permittert i selskapet og flere ansatte har i tillegg forlatt selskapet. Nå står selskapet overfor et akutt behov for kapital.

Et team fra meglerhusene Sparebank 1 Markets og ABG Sundal Collier jobber nå på spreng for å få på plass investorer. Tidligere har det vært snakket om mellom 150 og 300 millioner i ny egenkapital før sommeren. Etter sommeren, mot vinteren, var planen å hente inn ytterligere én milliard kroner. Hensikten med første runde var å få inn nok midler til at selskapet klarer å få betalt utestående hos sine leverandører.

– Det mest aktuelle nå er et konvertibelt lån på 300 til 350 millioner kroner, har Jonas Helmikstøl tidligere uttalt til Dagens Næringsliv.

Det er imidlertid usikkert hva beslutningen fra Nkom vil ha å si for arbeidet med å hente inn kapital til selskapet.

