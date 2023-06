Artikkelen fortsetter under annonsen

Like etter 08.00 i dag tidlig fikk Jonas Helmikstøl og resten av toppledelsen i Easee meldingen de fryktet. Norske Nkom, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet protesterer ikke på det svenske Elsäkerhetsverkets beslutning om å stoppe salget av Easees ladere. Det betyr at det er full stopp for salg av ladere i Norge også for det Sandnes-baserte ladeselskapet. Og om ikke andre lands myndigheter protesterer innen torsdag, er det full stopp i hele EØS-markedet.

– Nei, dette var ikke overraskende. Resultatet fra Nkom ble ikke slik vi håpet. Men vi har full respekt for beslutningen, sier Jonas Helmikstøl til Dagens Næringsliv. DN møter Helmikstøl på møterommet Kosekroken i Easees lokaler på Forus.

Like før klokken 09.00 kalte Helmikstøl inn de ansatte for å orientere om Nkoms beslutning.

– Vi har prøvd å forberede de på dette, men det smalt nok godt i magen hos enkelte. Men til og med i dag kom det applaus. Men det er kjipt og vondt, men det gjør oss også sterkere, sier Helmikstøl som måtte ta en pause i presentasjonen da strømmen gikk i hele Easee-bygget.

– Hvordan reagerer du selv. Er du lei deg?

– Jeg tenker hva kan jeg kontrollere. Vi gjør noe med det vi kan kontrollere. Min magefølelse er bedre enn den har vært. Vi kommer oss ut av dette, sier Helmikstøl.

– Hva skjer nå?

Vi har hatt og har en plan. Nå skal vi konkretisere den planen, sier Helmikstøl.

– Hva er planen?

– Det er først å få kontroll på situasjonen, og få klarlagt tydelig hvilke konsekvenser dette får. Så tar vi det derfra, sier Helmikstøl.

Lanserer ny lader

For første gang er Helmikstøl åpen om detaljene i planen. Det er å lansere en ny lader og få 300 millioner kroner på bordet fra investorer.

– Vi kommer til å lansere en ny lader i løpet av kort tid. Nå kjører vi en grundig prosess for å sørge for at alt er 200 prosent før lanseringen som vi tror vil komme i juli eller august. Men en ting er sikkert. Vi skal ha 200 prosent kontroll på dokumentasjonen denne gangen.

– Tror du kundene har mistet troen på dere?

– Det er ikke vår erfaring. Denne beslutningen har vi forberedt våre partnere på. Nkom sier også at laderne er trygge å bruke. Det er veldig positivt.

300 millioner kroner

Jonas Helmikstøl legger ikke skjul på at selskapet har en krevende kapitalsituasjon. I dag kan selskapet bare selge laderne i to markeder, Storbritannia og Sveits. Nå jobbes det knallhardt for å skaffe til veie 300 millioner kroner fra investorer i form av konvertibelt obligasjonslån. ABG Sundal Collier og Sparebank 1 Markets er leid inn som finansielle rådgivere.

– Vi kan holde oss flytende til ut på høsten. Vi er avhengige av, spesielt nå, å få hjelp fra investorer og banker. Der har vi en god prosess Det de har vært mest bekymret for er om vi måtte gjøre noe med eksisterende ladere. Nkom skrev at vi foreløpig ikke må gjøre noe, sier Helmikstøl.

Parallelt jobber selskapet med banker.

– Dialogen med banker og investorer er god, sier Helmikstøl.

Svenskene startet

Dramaet rundt Easee startet da svenske tilsynsmyndigheter, Elsäkerhetsverket, la ned forbud mot salg av Easees ladere i Sverige i mars, det nest største markedet til det Sandnes-baserte ladeselskapet.

Frem til da var Easee en suksesshistorie. Fra oppstarten i 2018 vokste selskapet til en milliardbutikk med rundt to milliarder kroner i fjor i omsetning og en ebitda, driftsresultat før avskrivninger, på mellom 250 og 300 millioner kroner.

De tre gründerne Jonas Helmikstøl, Kjetil Næsje og Steffen Mølgaard hadde blitt papirmilliardærer over natten. Den svenske salgsstoppen førte til en bråstopp selskapet. 138 ansatte er permittert i selskapet og flere ansatte har i tillegg forlatt selskapet. Nå kommer stopp i Norge på toppen, selskapets største marked. Rundt 240.000 Easee-ladere er solgt i det norske markedet.

