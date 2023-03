Artikkelen fortsetter under annonsen

Tirsdag ettermiddag fikk ladeselskapet Easee den verst tenkelige meldingen fra det svenske Elsäkerhetsverket. De svenske tilsynsmyndighetene innfører salgsforbud for Easees elbilladere i Sverige.

– Dette kom som lyn fra klar himmel, sier Easee-gründer Jonas Helmikstøl når Dagens Næringsliv treffer ham sent tirsdag kveld.

Ved siden av ham sitter kjerneteamet i selskapet, de to andre gründerne Kjetil Næsje, Steffen Mølgaard og selskapets første ansatte Ola Stengel. Siden meldingen kom fra Sverige hadde de fire sittet sammen med et 20-tall ansatte i krisemøter.

Tirsdag kveld var det ingen av de tre gründerne som kunne si noe som helst om de økonomiske konsekvensene av salgsstoppen som nå innføres i Sverige.

– Vi vet ikke, sier Steffen Mølgaard.

Svenske mynidgheter stanser salget av Easee-ladere. (Foto: Marie von Krogh) Mer...

Milliardbutikk

Den norske ladeselskapet Easee har på noen få år blitt Europas ledende leverandør av ladestasjoner til elbiler. Det er ikke mer enn fire år siden gründerne Jonas Helmikstøl, Kjetil Næsje og Steffen Mølgaard grunnla selskapet.

Fra ingenting har selskapet vokst til en milliardbutikk, rundt to milliarder kroner i fjor i omsetning og en ebitda, driftsresultat før avskrivninger, på mellom 250 og 300 millioner kroner.

Opprørte gründere

De tre gründerne var tirsdag kveld opprørt over det svenske vedtaket.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg skulle virkelig sett at situasjonen var annerledes, sa Jonas Helmikstøl.

– Dette var dritt, var karakteristikken fra Steffen Mølgaard.

– Vi er skuffet over hvordan vi er behandlet. De har ikke adressert de opplysningene vi har kommet med, sa Kjetil Næsje.

Brevet fra svenske tilsynsmyndigheter slo ned som en bombe i Easee-lokalene på Forus. Fra venstre: programvaresjef Ola Stengel, teknologisjef og oppfinner Kjetil Næsje og daglig leder Jonas Helmikstøl. (Foto: Marie von Krogh) Mer...

Tirsdag kveld og gjennom hele natten skulle det jobbes med strategier for informasjon til kunder og leverandører. Et budskap til de ansatte skulle formuleres samtidig som det skal arbeides med å informere andre lands myndigheter. I Sverige var advokater i gang både med å skrive en midlertidig forføyning og en anke.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Sterke advarsler

Det var for en drøy måned siden at svenske myndigheter stilte en rekke spørsmål rundt Easees ladere. Til sammen seks produsenter av ladere ble sjekket av det svenske Elsäkerhetsverket.

Easee, Europas suverent største produsent av ladere med til sammen 700.000 solgte ladere, var den siste som ikke hadde fått et godkjentstempel.

I et brev til Easee ble det advart om at selskapets ladere risikerte å bli ilagt salgsforbud, og at selskapet kunne bli tvunget til å tilbakekalle produktet fra kundene. Problemene var knyttet til manglende jordfeilvern.

Spørsmålet er nå hvilke konsekvenser det svenske salgsforbudet vil ha i andre land.

– Det som fremkommer i rapporten ser alvorlig ut, sa avdelingsdirektør John Eivind Velure i Nkom, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, etter at den svenske rapporten kom for en drøy måned siden.

– Det er felleseuropeiske regler som gjelder. Om produktet ikke tilfredsstiller de reglene, og det er alvorlige brudd, og om et omsetningsforbud trer i kraft, må vi følge det opp på norsk side, sa Velure den gang.

Dagens Næringsliv har foreløpig ikke fått snakket med Velure etter at det svenske forbudet nå er kommet.

Var optimister lenge

Dagens Næringsliv har de siste ukene møtt gründerne flere ganger. Da har de vært overbeviste om at svenske tilsynsmyndigheter ville godkjenne fortsatt salg av laderen som i dag er den mest solgte i det europeiske markedet.

– Denne prosessen er ikke ny for oss. Vi har vært gjennom det flere ganger, fortalte Helmikstøl selvsikkert til DN i et større intervju.

Han var da overbevist om at svenske tilsynsmyndigheter ville forstå.

– Vi vet at ting er i orden, sa Helmikstøl etter å ha sendt svarbrevet sitt til det svenske Elsäkerhetsverket for noen uker siden.

Det samme fortalte Kjetil Næsje DN i sist uke.

– Dette er ikke noe å bekymre seg for, forsikret han.

– Stol på oss

Sent tirsdag kveld innrømmet Jonas Helmikstøl at han nå står overfor den største utfordringen hittil for selskapet.

Tirsdag kveld satt en stab på Forus-kontoret i «situation room» og diskuterte videre skritt. (Foto: Marie von Krogh) Mer...

– Dette gjør vondt. Men nå er det viktigere enn noen gang at vi fighter. Det koster å innovere. Vi er utrolig skuffet. Men dette skal vi snu. Sannheten skal komme frem. Det er ingen risiko ved bruk av våre ladere. Vær så snill og stol på oss, ba Jonas Helmikstøl.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.