Kreativ direktør Tommy Ellingsen i Easee sier til Stavanger Aftenblad at nederlenderne vurderer å følge det svenske Elsäkerhetsverket, som har nedlagt salgsforbud.

– Vi forstår meldingen slik at Nederland har kommet med et varsel om salgsforbud, og at vi har fått frist til 18. april med å svare, sier Ellingsen til avisen skjærtorsdag.

Sverige har allerede lagt ned forbud mot salg fordi de mener laderen ikke er konstruert i tråd med gjeldende regelverk. De har imidlertid ikke nedlagt forbud mot bruk.

Foreløpig er det ikke innført salgsforbud i Norge, men Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i Norge (Nkom) er nå i gang med en egen gjennomgang av Easee-saken. Den kan være klar i løpet av mai.

I et intervju med DN i midten av mars, like etter at Easee hadde fått beskjeden fra svenske myndigheter, sa en alvorstynget Easee-gründer Jonas Helmikstøl at det var en ekstremt alvorlig situasjon.

DN traff ham hjemme på Hundvåg i Stavanger et par dager etter Helmikstøl hadde fått vite om Sveriges beslutning.

– Jeg ble kvalm og sjokkert, sa Helmikstøl om da han fikk meldingen fra Sverige om salgsstoppen.

