Artikkelen fortsetter under annonsen

Erik Fossum Færevaag inntar rollen som daglig leder i elbilladerselskapet Easee. Han tar over halvannen måned etter at gründer Jonas Helmikstøl gikk av.

– Dette er banebrytende norsk teknologi som fortjener global suksess, jeg ser frem til å ta fatt på oppgaven, sier Færevaag.

Som DN omtalte i slutten av august lå det an til at Færevaag ville overta toppjobben i det kriserammede selskapet. Flere pekte på at han var den heteste kandidaten til å overta etter Helmikstøl.

Leter fortsatt

Færevaag har hatt en fot inne i selskapet den siste tiden, som konsulent. Han har bakgrunn som blant annet toppsjef av teknologiselskapet Disruptive Techonologies. Styreleder Kjetil Næsje mener Færevaags detaljfokus vil komme godt med for Easee nå.

– Vi har tatt flere store, viktige og strukturelle grep for å sikre Easee og har en god plan for veien videre. Men det er et omfattende arbeid etter alt organisasjonen har vært gjennom, derfor trenger vi noen med øye for detaljene og med erfaring i å lede selskaper i vekst på et høyt nivå. Han er rett mann for jobben i den fasen Easee er i nå, sier Næsje.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Færevaag går inn som midlertidig sjef, mens selskapet fortsetter arbeidet med å finne en permanent daglig leder.

Gründer gikk av

Det var tidligere i år at milliardselskapet møtte på problemer. Det svenske tilsynsorganet pekte på mangler på elbilladerne, og det ble innført salgsstopp i Sverige.

Dette er Easee-saken Easee ble stiftet i januar 2018 av Jonas Helmikstøl, Kjetil Næsje og Steffen Mølgaard. Selskapet har vokst fra ingenting til en milliardbutikk med vel 1,9 milliarder kroner i omsetning i fjor. Resultat før skatt endte på nær 200 millioner kroner.

Det var i begynnelsen av februar problemene startet for Easee. Da fikk Easee brevet fra det svenske Elsäkerhetsverket der det ble satt spørsmålstegn ved Easees ladere. Det svenske tilsynsorganet pekte blant annet på manglende jordfeilvern.

15. mars ble det innført salgsstopp for Easees ladere i Sverige. Krisen har ført til at selskapet har sagt opp 200 ansatte og må ha kapital.

Etter det svenske salgsforbudet er salget stoppet i ytterligere fem land.

Selskapet iverksatte en kriseplan for å overleve, blant annet gikk gründeren Jonas Helmikstøl av som toppsjef.

Dette er kriseplanen:

Et nytt konvertibelt lån på 60 millioner kroner med eksisterende aksjonærer i førersetet.

Oppsigelse av 200 ansatte

Relansering av selskapets ladere

Selskapet ble i august priset til 283 millioner kroner. Det viser at det er forsvunnet milliardverdier fra ladeselskapet siden det svenske Elsäkerhetsverket i mars i år vedtok en salgsstopp for selskapets produkter.

I fjor uttalte Helmikstøl at selskapet var verd ti milliarder kroner. Det tilsvarer et verdifall på 97 prosent på ett år.

Bostyrer Andreas Christensen: Dette er definisjonen på en konkurs Advokat Andreas S. Christensen forklarer hva en konkurs egentlig er. 01:56 Publisert: 20.01.21 — 10:19

*(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.