Artikkelen fortsetter under annonsen

Den norske ladeselskapet Easee har på noen få år blitt Europas ledende leverandør av ladestasjoner til elbiler. Det er ikke mer enn fire år siden gründerne Jonas Helmikstøl, Kjetil Næsje og Steffen Mølgaard grunnla selskapet. Fra ingenting har selskapet vokst til en milliardbutikk, rundt to milliarder kroner i fjor i omsetning og en ebitda, driftsresultat før avskrivninger, på mellom 250 og 300 millioner kroner.

Det er disse laderne fra Easee som får sterk kritikk av svenske tilsynsmyndigheter. (Foto: Tommy Ellingsen) Mer...

– Alvorlig

Men nå er det stor uro i selskapet, etter at det teknologinettstedet tek.no avslørte at det svenske tilsynsorganet Elsäkerhetsverket hevder at Easees ladere ikke tilfredsstiller en rekke EU-krav. I dokumenter gjengitt av tek.no, advarer det svenske tilsynsorganet mot at Easees ladere både kan ilegges salgsforbud, og at selskapet bli tvunget til å tilbakekalle produktet fra kundene. Konsekvenser i Sverige vil også kunne forplante seg til Norge.

– Det som fremkommer i rapporten ser alvorlig ut, sier avdelingsdirektør John Eivind Velure i Nkom, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Om svenske tilsynsmyndigheter fatter vedtak som rammer Easee, kan det få alvorlige konsekvenser for selskapet, også i Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er felleseuropeiske regler som gjelder. Om produktet ikke tilfredsstiller de reglene, og det er alvorlige brudd, og om et omsetningsforbud trer i kraft, må vi følge det opp på norsk side, sier Velure.

Velure påpeker at Easee har fått en frist til 13. februar på å svare på rapporten fra Elsäkerhetsverket, og at selskapet må få tid til å svare på de alvorlige anklagene som fremkommer i rapporten. I rapporten fremkommer det at det blant annet er risiko for brann ved bruk av Easees ladere.

Easee vil overfor Dagens Næringsliv ikke svare på noen spørsmål. rundt rapporten, eller hvordan reaksjoner fra kunder og leverandører er på den svenske rapporten. Isteden har selskapet sendt DN en kort mail.

– Vi kan bekrefte at vi er i dialog med Elsäkerhetsverket i Sverige. Dette er en del av en prosess der Elsäkerhetsverket undersøker flere produsenter av elbilladere i Sverige, som en del av deres tilsynsvirksomhet. Easee er positive til Elsäkerhetsverket fokus på sikkerhet, ønsker dialogen velkommen og svarer på deres spørsmål innen den gitte tidsrammen. Vi i Easee jobber med banebrytende teknologi – og har helt siden starten hatt som hovedfokus å utvikle de sikreste og mest innovative løsningene for våre kunder, heter det i selskapets uttalelse.

Jonas Helmikstøl, daglig leder og Easee-gründer, vil ikke kommentere den sterke svenske kritikken mot Easees ladere. (Foto: Marie von Krogh) Mer...

– Graverende

Daglig leder Jan Cato Hovde i det norske selskapet Rejlers Elsikkerhet advarte allerede for et år siden mot feil i elbilladere.

– Vi finner mange feil med elsikkerheten i nye ladeanlegg for elbiler, men det har ingen hensikt å rapportere dem inn. Vi som er eksperter på elsikkerhet vet ikke lenger hva myndighetene mener er sikkert nok, skrev Hovde i et leserinnlegg.

Rejlers er et uavhengig sakkyndig selskap som jobber med eltilsyn. Hovde har lest den svenske rapporten, og han er ikke overrasket.

– Dersom de forhold som er opplistet i dokumentet fra Elsäkerhetsverket blir stående, så ligger det nok an til salgsforbud. Det er graverende forhold, sier Hovde til Dagens Næringsliv.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Overfor tek.no sier Nafs ladeekspert Jan Tore Gjøby dette:

– Min magefølelse sier at det blir salgsforbud.



I det norske tilsynsorganet Nkom planlegges det nå en undersøkelse av utvalgte ladere i det norske markedet, basert på en vurdering av risiko. Avdelingsdirektør John Eivind Velure understreker at norske myndigheter så langt ikke har fått rapporter om alvorlige hendelser knyttet til bruk av elbilladere.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.