I mange måneder har fremtiden til ladeselskapet Easee vært særdeles usikker. Det svenske Elsäkerhetsverkets beslutning om å forby salg av Easee-ladere har endret det Sandnes-baserte ladeselskapet fra å være en bejublet pengemaskin til å bli en konkurskandidat. I månedsvis har selskapets styre og ledelse i samarbeid med finansielle rådgivere forsøkt å løse et akutt likviditetsbehov.

Søndag falt endelig brikkene på plass for en foreløpig løsning for å komme ut av krisen. Hovedpunktene i planen er dette:

Eksisterende aksjonærer yter 60 millioner kroner i et nytt konvertibelt lån

Gründeren Jonas Helmikstøl slutter som daglig leder, men forblir ansatt i selskapet

Til sammen må 200 av 350 ansatte forlate selskapet. 138 ansatte i Norge må se seg om etter nye jobber. Det må også 35 ansatte i Tyskland, 30 i Storbritannia, 17 i Nederland og fem i Frankrike.

– Vondt og vanskelig

Torunn Cathrine Brennhovd var én av de Easee-ansatte som mandag fikk den tunge beskjeden om masseoppsigelsene.

Logistikk-spesialist Torunn Cathrine Brennhovd i Easee sier det har vært en spesiell dag på jobb.

– Alle synes dette er vondt og vanskelig. Vi er jo en stor familie, sier Brennhovd, som har jobbet som logistikkspesialist i selskapet siden juni 2020.

– Vi vet hvilken posisjon vi er i, men det var likevel overraskende, sier Brennhovd.

– Vet du selv om du skal fortsette i Easee?

– Det har jeg ingen formening om, sier hun.

Flere Easee-ansatte DN møtte mandag utenfor selskapets hovedkontor på Forus beskrev dagen som svært tøff og spesiell.

– Folk er lei seg, sa en av de ansatte som har vært tre år i selskapet.

– Men jeg tror det er nødvendig, la han til om grepene som ble annonsert for de ansatte på allmøter.

Dette er saken Easee ble stiftet i januar 2018 av Jonas Helmikstøl, Kjetil Næsje og Steffen Mølgaard. Selskapet har vokst fra ingenting til en milliardbutikk med vel 1,9 milliarder kroner i omsetning i fjor. Resultat før skatt endte på nær 200 millioner kroner.

Det var i begynnelsen av februar problemene startet for Easee. Da fikk Easee brevet fra det svenske Elsäkerhetsverket der det ble satt spørsmålstegn ved Easees ladere. Det svenske tilsynsorganet pekte blant annet på manglende jordfeilvern.

15. mars ble det innført salgsstopp for Easees ladere i Sverige. Krisen har ført til at selskapet har permittert 138 ansatte og må ha kapital.

Nå har selskapet lagt en plan for å overleve. Den innebærer blant annet et nytt konvertibelt lån fra eksisterende aksjonærer på 60 millioner kroner, store oppsigelser og at selskapets profilerte toppleder Jonas Helmikstøl går av. Han vil fortsatt jobbe i selskapet.

– Det gjør ubeskrivelig vondt

Løsningen som ble presentert mandag, kommer etter at styret og ledelsen den siste uken har jobbet intenst med å få alle detaljer på plass. De siste delene av planen ble først klare i løpet av søndag ettermiddag og kveld. Samtidig ble det kalt inn til møter for de ansatte både i Norge og utlandet. Klokken 12 mandag fikk ansatte på Easee-kontoret på Forus i Rogaland beskjed om at planen er eneste veien videre for å redde selskapet.

– Det gjør ubeskrivelig vondt å måtte takke farvel til så mange flotte mennesker som har gitt alt for at Easee skal komme seg gjennom dette. Jeg har selv gjort mitt aller beste og jobbet hardere enn noensinne for at dette ikke skulle skje, men det var dessverre ikke nok. Jeg er skikkelig lei meg, sier Jonas Helmikstøl i en pressemelding.

– Selskapet har vært i en utfordrende situasjon lenge og det tærer på både folkene og organisasjonen. Mange har vært forberedt på at dette kunne skje, men for flere er det svært tungt. Det er forståelig at dette er et nødvendig tiltak for Easee, men vi skulle selvfølgelig ønske at situasjonen var annerledes, sier tillitsvalgt Siri Raustain i Easee.

Mandag ønsket ikke Helmikstøl å gi flere kommentarer enn de som sto i pressemeldingen.

– Dette tiltaket var noe ledelsen og styret ønsket å unngå så langt det var mulig, og vi har gjort alt vi kan for at det ikke skulle bli nødvendig. Absolutt alle steiner er snudd, men dette tiltaket må dessverre nå til for å sikre Easees fremtid, sier Helmikstøl videre.

Jonas Helmikstøl (til høyre) grunnla Easee sammen med Kjetil Næsje og Steffen Mølgaard. Til venstre selskapets programvaresjef Ola Stengel.

Eksisterende aksjonærer gir nytt lån

Siden i vår har meglerhusene Sparebank 1 Markets og ABG Sundal Collier forsøkt å få inn frisk kapital til selskapet. De siste månedene har planen vært å hente inn et konvertibelt lån i størrelsesorden 300 til 350 millioner kroner. Det lyktes ikke meglerhusene med.

Isteden er det eksisterende aksjonærer med i hovedsak Wiski Capital, Dristi Capital og Montin som sammen med gründerne nå investerer i selskapet. 60 millioner kroner skyter disse selskapene inn i form av et konvertibelt lån. Wiski Capital er eid av investeringsselskapet Salvesen & Thams Invest as. Witzøefamilien er her største enkeltaksjonær.

Laksearving Gustav Magnar Witzøe

Easee ønsker ikke å si noe om hvor mye de enkelte investorene bidrar med i det konvertible lånet. Ei heller ønsker selskapet å si noe om verdsettelsen som legges til grunn.

– Investeringen skjer i form av et konvertibelt lån. Eierandelen til gründerne vil derfor være uendret inntil videre. Vi har ingen kommentar til verdsettelsen av selskapet, sier fungerende talsperson Marthe Kindervaag i selskapet.

Dagens Næringsliv kjenner til at Easees styre og ledelse også jobber med å få på plass bankfinansiering for den videre driften av selskapet. En slik avtale er imidlertid ikke på plass ennå.

Marius Plejdrup Rønningen i investeringsselskapet Dristi er en av investorene som nå skyter inn nye penger i Easees konvertible lån.

The Easee Way

Helmikstøl har siden Easee ble grunnlagt vært en særdeles profilert og frittalende toppleder i de over fem årene han har ledet selskapet. Fra ingenting vokste selskapet til vel 1,9 milliarder kroner i omsetning i fjor og et resultat før skatt på nærmere 260 millioner kroner. Den elleville inntjeningen gjorde at Jonas Helmikstøl og medgründer Kjetil Næsje ble utropt til milliardærer av finanstidsskriftet Kapital.

Men Easees historie har ikke bare vært en historie om ellevill vekst.

– Det vi ønsker, er å etablere kjærlighet som en felles sannhet i verden, uttalte Jonas Helmikstøl til Dagens Næringsliv i en større magasinartikkel i november 2021.

Nå går Helmikstøl fra jobben som toppsjef til ansatt i selskapet.

– Jeg har investert mye tid og energi i dette selskapet, men det føles godt å ta dette valget. Det har vært vanskelig å gi slipp, men jeg har stor tro på at dette er et solid skritt i riktig retning, sier Helmikstøl i pressemeldingen.

Helmikstøl har vært en svært åpen toppleder. Han har ikke lagt skjul på at selskapets krise har tæret på kreftene.

– Kroppen sa rett og slett stopp. Selv om jeg vil, er det ikke slik at kroppen henger med. Det er ikke bare-bare å stå i det som vi står i, sa Jonas Helmikstøl til DN i mai i år.

I meldingen fra selskapet heter det at en ny toppsjef tidligst vil være på plass i oktober.

– Nå som selskapet går over i en ny fase er det riktig både for meg og Easee at noen andre tar over stafettpinnen, og som er bedre egnet til å strukturere og stabilisere selskapet. Det er blitt noen runder både med meg selv og andre for å komme til denne beslutningen. Jeg er stolt over det vi har klart å bygge opp, og av å ha ledet Easee gjennom den mest krevende tiden i selskapets historie, sier Helmikstøl i pressemeldingen.

Banker og rettslig kamp

Etter at svenske myndigheter nedla salgsforbud for Easees ladere, har selskapet innført betalingsstopp for kreditorer som ikke anses som kritiske for selskapet og forhandlet frem standstillavtaler med en rekke kreditorer. Det jobbes fremdeles med å lande avtaler med gjenværende kreditorer, heter det i pressemeldingen.

Siden svenske myndigheter nedla salgsforbud har ytterligere fem land innført forbud mot salg av Easee-ladere. Nkom, norske tilsynsmyndigheter, har sagt at det ikke vil protestere mot det svenske vedtaket. Men Nkom vil avvente en endelig rettslig bekreftelse av det svenske vedtaket.

Parallelt med arbeidet med å løse de akutte finansielle utfordringene for selskapet har ledelsen og styret i Easee de siste månedene arbeidet med å få på plass en dokumentasjonspakke for lansering av en ny lader. Planen er å gjøre justeringer og forbedringer av selskapets enorme lager av ladere. I tillegg arbeider selskapet med å prøve det svenske salgsforbudet rettslig i Sverige.