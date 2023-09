Zaptec-sjefen om konkurrenten Easee: – Jeg har vanskelig for å se at de skal klare å unngå konkurs I kontorskuffen har Zaptec-sjef Peter Bardenfleth-Hansen planene klare for oppkjøp av konkurrenten Easee. Men foreløpig lar han planene ligge. Han tror ikke konkurrenten klarer seg.

2 min Publisert: 17.09.23 — 11.52 Oppdatert: en dag siden