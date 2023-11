Artikkelen fortsetter under annonsen

De smiler forsiktig til hverandre der de sitter på scenen i Sandnes Kulturhus på Dagens Næringslivs gasellekonferanse. Far Kurt Østrem og sønnen Fredrik Østrem skal fortelle om hvordan det er å være konkurrenter i to av Rogalands ladeselskaper, Zaptec og Amina. Diskusjonene i familieselskapene blir fort litt sære.

– Det går fint, men vi snakker jo mye om lading til frustrasjon for resten av familien, ler Kurt Østrem.

Denne høsten gikk Kurt Østrem til topps i det børsnoterte ladeselskapet Zaptec etter at danske Peter Bardenfleth-Hansen fikk sparken. Etter kollapsen i ladeselskapet Easee, er det plutselig Zaptec som er blitt de største selskapet i den Rogalands-baserte ladeklyngen.

Nå er selskapet på god vei til å nå målet om en omsetning på 1,5 milliarder kroner i år etter at selskapet onsdag morgen la frem resultatene for tredje kvartal. Zaptec meldte onsdag morgen at inntektene hittil i år har passert én milliard kroner.

Per tredje kvartal endte omsetningen på 421 millioner kroner med et tilhørende driftsresultat på 45,7 millioner kroner. Tross makroøkonomiske tunge skyer med dårligere konjunkturer og høy rente, er ikke Østrem i tvil om at utsiktene er lyse.

– Vi snakker om en megatrend, sier Østrem og peker på målene som er satt for overgangen til fornybarsamfunnet og elektrifiseringen av den europeiske bilparken.

Nils Arne Lie (i midten) i selskapet Solcellekraft ble årets gasellevinner i Vest. Her får han prisen av Dagens Næringslivs sjefredaktør Janne Johannessen. Her er han sammen med to av sønnene som er medeiere og aktive i selskapet.

Sønnen og nabogutten

I Sandnes Kulturhus nikker sønnen Fredrik Østrem når faren legger frem sine vyer for Zaptec og ladebransjen. Amina er ennå en mygg sammenlignet med Zaptec, men med sterke finansielle eiere og et nytt produkt på trappene, har selskapet satt seg høye mål. Fredrik Østrem kan takke faren for at han i dag sitter som teknisk direktør i en av Zaptecs konkurrenter, ladeselskapet Amina.

– Jeg aner ikke om han kan noe, var far Kurt Østrems beskjed til folkene i laboratoriet i Zaptec da de ansatte sønnen.

Det ble fort tydelig at sønnen var kapabel for oppgavene. Det er Fredrik Østrem som var ansvarlig for utviklingen av Zaptecs mest populære produkt, laderen for privatmarkedet.

Og ikke nok med det. Det var Kurt Østrem som skaffet Aminas toppsjef Eirik Jørgensen jobb i ladebransjen. Eirik Jørgensen var nabo av Østrem-familien på Sandved i Sandnes.

– Så du talent i guttene allerede da de var unge?

– Jeg så ikke talentet. Men jeg så at de var driftige, sier Kurt Østrem.

Lars Kristiansen (til venstre) fasiliterte samtalen mellom far og sønn Østrem på scenen i Sandnes kulturhus tirsdag.

Stakk fra Easee som papirmillionær

Far Kurt Østrem var dog ikke helt happy da sønnen stakk til hovedkonkurrenten Easee for to år siden. På papiret var sønnen mangemillionær da han forlot Easee for rundt et år siden og tok jobben som teknisk sjef i ladeselskapet Amina.

– Du kan vel si at jeg er en av de få som har fått pengene tilbake på aksjene i Easee, sier sønnen.

– Hvorfor sluttet du?

– Easee gikk inn i en ny fase. Det handlet om å selge eksisterende produkt. Jeg ønsket å være med å lage noe nytt, sier Fredrik Østrem.

Hverken far eller sønn ønsker å kommentere problemene konkurrenten er oppe i.

– Kom Easees problemer som en overraskelse?

– Ja, jeg visste ingenting om disse problemene før jeg leste om dem i avisen, sier far Kurt Østrem.

Heier på gründere

I dag finnes det hele fire ladeselskaper i Rogaland. Rundt 500 er ansatt i selskapene, svært mange hentet internasjonalt.

– Jeg tror vi har rundt 20 nasjonaliteter i Zaptec, sier Kurt Østrem.

– Hvordan er det med så mange konkurrenter samlet på et lite område?

– Det er nokså naturlig at unge mennesker ønsker å begynne for seg selv. Men det er ikke noe vond blod mellom oss. Vi har vært gode konkurrenter, sier far Østrem som ikke tror på noen sammenslåing av selskapene i Rogaland.

Klar til å skru fra hverandre sønnens lader

Mens far Kurt Østrem er travel med forberedelser av kvartalstall til børsen og investorer, er sønnen opptatt av lanseringen av en ny lader.

Far Kurt Østrem var ikke helt happy da sønnen Fredrik Østrem stakk til hovedkonkurrenten Easee for to år siden.

– Den kommer ut til forhandlere om få dager, sier Fredrik Østrem.

Da er farens folk i Zaptec klar for å skru laderen fra hverandre.

– Vi følger nøye med på hverandre. Men jeg tror vi har god oversikt over hva de kommer med, smiler faren.