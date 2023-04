Artikkelen fortsetter under annonsen

Elon Musk legger planer for å starte opp et eget selskap innenfor såkalt «Generative AI», et begrep som brukes om kunstig intelligens som kan lage ting – som tekst, bilder eller lyd. Musk er allerede være i gang med å sette sammen et team bestående av analytikere og ingeniører, melder Financial Times.

Musk skal være i samtaler med flere av investorene i SpaceX og Tesla om en mulig kapitalinnsprøyting i det nye selskapet, ifølge FTs kilder. Han skal også ha sikret seg tusenvis av prosessorer fra teknologiselskapet Nvidia, som er verdens sjette mest verdifulle selskap etter en kursstigning på rundt 85 prosent i år.

For noen vil satsingen kunne komme overraskende på, ettersom Musk nylig advarte om de potensielle farene ved ai-systemer som ChatGPT. Sammen med en rekke andre teknologieksperter rykket Musk ut og sa at utviklingen av ai-programmer bør settes på vent i seks måneder.

Musk er medgrunnlegger av OpenAI, som står bak ChatGPT. Musk forlot selskapet i 2018 etter uenigheter med ledelsen. Senere har han ved flere anledninger uttalt seg kritisk til Open AIs systemer, men han har også på generelt grunnlag advart om de eksistensielle farene AI utgjør.

Tusenkunstneren Musk eier fra før bilprodusenten Tesla, mikrobloggtjenesten Twitter, romfartsselskapet Space X, transportselskapet Boring Company og nevroteknologiselskapet Neuralink.