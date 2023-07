Artikkelen fortsetter under annonsen

Tesla-sjef Elon Musk og Facebook-gründer Mark Zuckerberg har kjeklet med hverandre i årevis. Nå har krangelen tilspisset seg, etter at Zuckerberg lanserte en kopi av Musk-eide Twitter.

Den ferske plattformen Threads ligger under Facebooks søsterselskap Instagram, og ble lansert onsdag forrige uke. Siden da har Threads fått over 100 millioner brukere på under en uke.

17 år gamle Twitter har på sin side i underkant av 400 millioner.

Det har kokt rundt selskapet helt siden Tesla-sjefens kaotiske oppkjøp i fjor. Tesla-sjefen bød først over 400 milliarder kroner for Twitter, men ombestemte seg etter å ha undertegnet avtalen. Først etter en kostbar rettsprosess ble transaksjonen tvangsfullbyrdet.

Har den nye utfordreren gjort Tesla-sjefen nervøs?

«Zuck er en cuck,» skrev i alle fall Musk på Twitter i helgen.

Skjellsordet «cuck» er kort for engelske cuckold, eller hanrei på norsk – det vil si ektemannen til en utro kone. Den engelske kortvarianten er blitt populært på amerikansk høyreside, som et angrep på motstandernes maskulinitet.

DN har tidligere fortalt hvordan den tidligere venstreside-helten Musk har knyttet stadig sterkere bånd til den nye kulturkrigerske høyresiden.

Ny utfordring

Musk fulgte opp Zuckerberg-utfallet i samme tråd.

«Jeg foreslår bokstavelig talt en penismåle-konkurranse,» skriver Musk med en linjal-emoji som punktum.

Feiden utspiller seg også offline. Før helgen avslørte nettstedet Semafor, at Twitters advokater truer Meta (tidligere Facebook) med søksmål. I brevet ble det hevdet at Meta har rekruttert tidligere Twitter-ansatte til sitt Threads-prosjekt, og at det er bygget på stjålne forretningshemmeligheter.

Mange venter også spent på om de to tek-mogulene møtes til en fysisk tvekamp, slik de langt på vei har antydet.

Slåsskampen mellom Musk og Zuckerberg kom på bordet i midten av juni, da ryktene om at Meta skulle lansere en Twitter-klone hadde begynt å surre.

«Jeg er klar for en cage match om han er det,» skrev Musk på Twitter.

Hvor skal vi møtes, spurte Zuckerberg på Instagram.

UFC-sjefen involvert

Det er tilsynelatende ikke bare tomme trusler: Ifølge New York Times var Dana White i løpende kontakt med de to kamphanene i begynnelsen av juli. White er sjefen i UFC, verdens største liga for MMA.

White har forhandlet med begge parter og deres respektive rådgiverkorps, for å realisere kampen.

– De har lyst til å gjøre det begge to, sier White til den amerikanske avisen.

Zuckerberg har ligget i hardtrening de siste årene, uavhengig av feiden med Musk.

Zuckerberg har blant annet engasjert flere eksperter i brasiliansk jiu jiutsu for å lære ham opp i kampsporten, og deltok nylig i sin første konkurranse.

Musk sier hans kampsporterfaring er utdatert, men at han blant annet er trent i «gatekamp uten regler.» Til gjengjeld er han 187 centimeter og 85 kilo, mot Zuckerbergs 171 centimeter og 70 kilo, ifølge The Guardian.

Og: Én kilde nær Tesla-sjefen fortalte New York Times at selv om Musk «hater idrett og tilsynelatende mangler disiplinen til å trene jevnlig, så kan man ikke utelukke noe når det kommer til ham.»

Før helgen ble det også kjent at Musk saksøker advokatfirmaet Wachtell, kjent som det råeste i spørsmål om oppkjøp og fusjoner, og for å ha verdensrekorden i høyest inntjening per partner. Wachtell ble engasjert av det daværende Twitter-styret for å tvinge gjennom oppkjøpet, etter at Musk fikk kalde føtter.

Dette tok advokatene 90 millioner dollar for, eller 950 millioner etter dagens kurs. Det mener Musk er for mye.

Zuckerberg er for øvrig ikke den første tek-toppen som får smake Musks vrede. I fjor publiserte han et bilde av Bill Gates og skrev det funket tilfelle «du vil miste en ereksjon raskt.»