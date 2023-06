Artikkelen fortsetter under annonsen

Lørdag ble Ted Kaczynski, best kjent som «Unabomberen,» funnet død i cellen sin i fengsel i Nord-Carolina, der han hadde sittet siden han ble arrestert i 1995.

Kaczynski spredte frykt med en lang rekke brevbomber som han sendte fra 1978 helt frem til han ble avslørt, og som drepte tre mennesker og skadet 23 til. Ofrene jobbet i akademia og forretningslivet, og representerte det Unabomberen kalte det industrielle samfunn. Kaczynskis IQ ble målt til 167, og han gjorde en lynkarriere innen teoretisk matematikk på Harvard og Berkeley, før han ble desillusjonert og rømte til ødemarken i Montana. Her begynte han å bygge bomber og skrive et manifest.

«Unabomberen» fikk støtte fra uventet hold etter sin død denne helgen, nemlig serieteknologigründer Elon Musk. (Foto: Michael Gonzalez/AFP/NTB)

«Den industrielle revolusjon og dens konsekvenser har vært en katastrofe for menneskeheten,» lyder åpningslinjene, som nå får støtte fra en av vår tids mest sentrale næringslivsledere.

– Kanskje han ikke tok feil, svarer Tesla-sjef Elon Musk, til en Twitter-konto som siterer Kaczynski.

He might not be wrong — Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2023

Tek-gründer

Kjernen i Unabomberens ideologi var at teknologiske fremskritt og økt materiell velstand, i realiteten hadde gjort menneskeheten ufri, skapt fremmedgjøring og utbredte psykiske problemer – i tillegg til å ødelegge naturen. Målet med terrorkampanjen var å bryte ned selve systemet.

Tesla-sjef Elon Musk er ikke akkurat fremmed for teknologi. Sørafrikaneren gjorde sin første kule i Silicon Valley i California, med et betalingsteknologiselskap som fusjonerte med Paypal. I tillegg til å være en av de første investorene i elbilpioneren Tesla, har han blant annet startet romfartsselskapet Spacex, samt Neuralink som eksperimenter med hjerneimplantater.

I tillegg var Musk med å starte OpenAI, selskapet bak kunstig intelligens-fenomenet Chat GPT, som en rekke KI-tilhengere nå spår at kan utslette menneskeheten.

Ted Kaczynski, best kjent som «Unabomberen,» spredte frykt i hele USA med en årelang brevbombe-kampanje som han førte fra denne hytta i ødemarken i Montana. (Foto: ELAINE THOMPSON)

Kulturkrigeren Musk

Tross sine voldelige metoder og psykiske diagnoser har Unabomberens antiteknologiske samfunnsdiagnose funnet gehør hos flere enn Musk. Magasinet Wired har beskrevet hvordan han har funnet tilhengere på nett og i et klima der selv noen i Silicon Valley har begynt å lure på om alle fremskritt er gode fremskritt. Det britiske nettstedet Unherd har beskrevet en oppblomstring av Kaczynski-tilhengere blant såkalte millenials og i generasjon z.

Som DN har skrevet tidligere, har Tesla-sjefens status som liberalt idol og klimaforkjemper fått en alvorlig knekk, etter at han mer eller mindre eksplisitt skiftet side i den såkalte «kulturkrigen.»

Han har nylig inngått et samarbeid med høyreside-stjernen Tucker Carlson, som etablerte en egen nett-tv-serie på Musk-eide Twitter, etter å ha fått sparken fra Fox. Carlson har for øvrig selv beskrevet deler av Kaczynskis analyse som smart.

Søndag dro Musk Unabomberen inn i en vits om USAs tidligere utenriksminister Henry Kissinger, som nylig fylte 100 år.

