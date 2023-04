Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det høres rart ut når alle droner i verden sendes til Ukraina. Men vi fikk det ikke til, sier Endre Røsjø (78) til DN.

– De andre investorene gikk lei av å pøse inn penger i selskapet, og da valgte styret å melde oppbud, sier investor Endre Røsjø. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

Den London-baserte norske investoren har vært med helt siden starten i 2016 og eier vel halvparten av aksjene i droneselskapet, det meste gjennom sitt heleide selskap Groupe Centennial Holding i Luxembourg. Gründer og investor Bjarne Skeie (77) eier knapt 24 prosent av aksjene i Robot Aviation.

Tapte penger hvert år

Røsjø forklarer at målet var å bygge opp et selskap med norskutviklet avansert teknologi på Forsvarets gamle luftfartsbase på Eggemoen leir rett utenfor Hønefoss, der det nå er etablert en teknologipark særlig rettet mot luftfartsteknologi. Dronene skulle blant annet konkurrere med bemannet luftfart på områder som grensekontroll og kystoppsyn.

Men Røsjø og hans medinvestorer fikk aldri Robot Aviation til å fly, og selskapet har siden starten tapt over 100 millioner kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– De andre investorene gikk lei av å pøse inn penger i selskapet, og da valgte styret å melde oppbud, sier Røsjø.

– Var det slik at du selv hadde lyst til å fortsette satsingen?

– Jeg har hatt lyst i mange år. Men en gammel fjellvettregel sier at det er ingen skam å snu, sier Røsjø.

Robot Aviation hadde ved konkursen en gjeld på vel 6,4 millioner kroner, og satt på verdier for omtrent halvparten av dette.

– Ingen synd på meg

Røsjø vil ikke gå inn på hvorfor det gikk galt, eller på teknologiske problemstillinger. Han bare konkluderer med at selskapet aldri klarte å tjene penger.

– Det er ingen synd på meg eller de andre investorene. Verst er det for de flotte ansatte som mister jobbene, sier Røsjø.

Robot Aviation as hadde ved konkursen seks ansatte, etter at arbeidsstokken er tatt ned de siste årene i takt med tapene. Til sammen jobber det rundt 400 mennesker på Eggemoen Aviation & Technology park.

DN har ikke lykkes med å få kommentarer fra styreleder Thorvald Helmen Steen eller daglig leder Niklas Hans Nybrot i Robot Aviation as.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.