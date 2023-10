Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette er bare kvasiforskning, men jeg har spurt sikkert 1000 ledere om de kan fortelle meg om den største feilen de har begått i sin karriere. Det de nesten alltid svarer er: En feilansettelse, sier Espen Skorstad, og fortsetter.

– Og da kommer fort den nest største feilen, som er at de ventet for lenge med å gjøre noe med problemet.

Psykologen og gründeren har for lengst slått fra seg å drive med terapi, og veivalget har kastet av seg. Cut-e, det forrige selskapet Skorstad var med å starte ble, solgt for en milliard i 2017.

Nå tegner og gestikulerer han foran en tavle i Forskningsparken i Oslo. Han og makker Lasse Hønsen har startet fra scratch med selskapet Fairsight.

Det handler om å kombinere avanserte personlighetstester – såkalt psykometri – med teknologi og design.

– Vi jobber med å minimere risiko. Du kan aldri fjerne den helt, men om du bruker gode, treffsikre metoder som sikrer rettferdig behandling, så minimerer du sjansen for å ansette feil folk. Det ser kundene våre, sier Hønsen.

Lasse Hønsen (venstre) og Espen Skorstad har nettopp sikret Fairsight 20 millioner i kontanter til vekst.

Navn og tillit

Skorstad har jobbet med arbeidspsykologiske tester i en årrekke. Da han var med å starte Cut-e på tidlig 2000-tall, ble driften delvis finansiert med å hjelpe realityproduksjoner med å caste deltagere.

Da han og medgründeren solgte Cut-e til den amerikanske forsikringskjempen Aon, hadde selskapet vokst til 180 ansatte i flere land. Skorstad og Hønsen jobbet sammen her, både før og etter oppkjøpet.

– Det var spennende å være en del av, men så blir ting litt annerledes. Når du blir del av et selskap med 55.000 ansatte, så skjer det noe med rammene. Vi så noen problemer vi hadde lyst til å løse, og nå sitter vi her, sier Hønsen.

Fairsight er stiftet høsten 2021. Produktutviklingen begynte for alvor for et år siden, og selskapet får nå omtrent én ny kunde i uken, opplyser de.

Kjetil Holmefjord fra Sondo Capital var til stede på et arrangement før produktet var lansert.

– Det er ikke ofte man ser oppstartsbedrifter fylle store auditorium med potensielle kunder lenge før de har produkt i markedet, og det er heller ikke ofte man ser såpass mange telefoner oppe for fotografere skjermbilder av produktfunksjoner, sier han.

Fondet hans er blant de første eksterne investorene. Det har gått inn med 20 millioner kroner, sammen med Skyfall og Futurum Ventures. Inkludert kontantene, verdsettes selskapet til 100 millioner kroner. Pengene skal gå til å utvikle produktet og etter hvert selge det i flere land.

Big Five

Tilbake til feilansettelsene. Fairsights løsning bruker den såkalte femfaktormodellen, eller Big Five. Modellen bryter menneskelig personlighet ned i fem bestanddeler: Åpenhet, planmessighet, ekstroversjon, omgjengelighet og nevrotisisme. Disse er igjen brutt ned i en rekke underfasetter.

– Det er flere varianter av femfaktor og veldig mange misforståelser. En del tenker at det er bra å ansette ekstroverte, men det har veldig liten målbar verdi i seg selv. I stedet er det aspektet som på engelsk heter assertiveness, altså hvor pågående du er. Eksempelet er en selger som faktisk presser på: «Men da har vi en avtale nå?» Det er ukomfortabelt for mange av oss, men det er den pågåenheten som predikerer prestasjon, ikke at du er glad i å stå over pulten og skravle, sier Skorstad.

Selv om det med jevne mellomrom dukker opp saker fra rekrutteringsbransjen der det brukes aparte personlighetstester uten vitenskapelig belegg, mener gründerne at Norge ligger langt fremme.

Utfordringen – og oppstartsselskapets mulighet – er at kommersialiseringen har gått tregt.

–Folk som kan prestere, men også økt mangfold.

Skorstad tegner videre, og lager en trakt som skal illustrere en typisk rekrutteringsprosess, fra grovsortering til personlighetstester og intervjuer ansikt til ansikt. Navnet gir en pekepinn på hva løsningen skal oppnå.

– Vi mener denne prosessen må bli mer rettferdig, skyter Hønsen inn.

– I Norge tar det mellom åtte og ni år før en høykvalifisert innvandrer får en jobb som matcher kvalifikasjonene deres. Det merker du om du går på restaurant eller kjører drosje. Vi ser det også på kjønn, alder og nevrodiversitet. Vi tenker det er bra for samfunnet å skru litt på disse tingene. Noen har sett litt på oss som en NAV-lignende aktør, men altruisme er ikke poenget. Vi skal bare hjelpe arbeidsgiveren å finne den beste, sier Skorstad.

Kundene som bruker plattformen får konstante tilbakemelding om hvordan forskjellige valg påvirker utvalget i søkermassen, og gir dokumentasjon i ettertid. Innsikt fra beslutningspsykologien hjelper gründerne med design og feedback som «dytter» sjefene til bedre valg.

Manchester United ble sponset av deres forrige arbeidsgiver Aon, og Skorstad har jobbet for klubben med å identifisere hvilke kognitive ferdigheter som er viktigst på banen. Han trekker en parallell.

– De ser ikke bare i Manchester-regionen når de skal hente spillere. De er i Barcelona og Norge og Sør-Afrika. De tenker at jo flere talenter du ser på, jo større er sjansene for et bra lag.

Her henter gründerne innsikt fra beslutningspsykologien.

– Selskaper måles på dette av eierne sine. De vil ha folk som kan prestere, men også økt mangfold. Vi hjelper til med å skjære bort magefølelsen, sier Hønsen.

– Det er veldig få som tenker eksplisitt at «vi kan ikke ha en muslim her.» Det som skjer er at du begynner å undre på om vedkommende passer inn. Vi har jo fredagspilsen vår, og pølsefesten i hagen til sjefen i juni, og plutselig har du valgt bort kandidaten som objektivt sett gir størst verdi til bedriften, sier Skorstad.