Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter lanseringen av språkroboten Chat GPT har folk flest fått øynene opp for hva som er mulig med kunstig intelligens. Både teknologer og investorer snakker nå om en ny industriell revolusjon, der kunstig intelligens ikke bare vil føre til en enorm produktivitetsøkning, men også kan erstatte flere titall millioner jobber.

Ved hjelp av enorme mengder data fra hele internett kan Chat GPT og lignende roboter lage tekster, bilder eller lyd. Det er denne kreative skaperevnen som gir betegnelsen «Generative AI», en av mange grener innen kunstig intelligens.

– Vi har tenkt nøye gjennom konsekvensene av dette det siste halve året, og vi mener det er banebrytende på nivå med oppfinnelsen av internett. Vi er veldig skeptiske til mye og har ikke vært med på hverken krypto eller metaverset. Men det er vanskelig å se hvordan dette ikke kommer til å endre verden på en måte som er både dramatisk og umulig å forutse, sier DNB-forvalter Erling Thune.

– Voldsom forbedring

Thune er forvalter i DNB Teknologi, som har vært blant de aller beste norske aksjefondene i en årrekke. Så langt i år er fasiten en oppgang på rundt 27 prosent, hvorav rundt seks prosent skyldes en svekkelse av kronen. Fondet har dermed nådd en ny «all-time high».

– Medvinden skyldes hovedsakelig alt som skjer innenfor kunstig intelligens. I tillegg har vi hatt noen ordentlig bra vinnere i porteføljen. Meta har steget 80 prosent i år, mens Microsoft har steget over 20 prosent. Nvidia har doblet seg, og vi har derfor solgt oss helt ut av denne aksjen, sier Thune, som legger til at meravkastningen mot referanseindeksen er rundt én prosent i år.

Artikkelen fortsetter under annonsen

For øyeblikket er det Google og OpenAI, sistnevnte støttet av Microsoft, som har de aller fremste miljøene for kunstig intelligens. Thune mener særlig Microsoft-aksjen fremstår attraktivt priset.

– Microsoft har manøvrert dette ekstremt bra, og hvis du ser på Office-pakken til Microsoft, så kan du bare tenke deg hvilke produktivitetsverktøy som vil komme. Om noen år kommer vi til å le oss i hjel av hvordan vi jobbet med Excel og PowerPoint. AI-modellen vil på sekunder kunne lage ting vi nå bruker en uke på.

– Vi tror det vil være utrolig positivt ikke bare for tek-sektoren, men for hele aksjemarkedet. I første omgang vil man kunne se en voldsom produktivitetsforbedring i økonomien.

– Veldig spesiell situasjon

Selv om teknologiaksjene har steget kraftig, ligger Nasdaq 100-indeksen fortsatt 20 prosent lavere sammenlignet med toppen som ble nådd høsten 2021, da realrentene fortsatt var dypt negative. Med stadig høy inflasjon og økte finansieringskostnader er det fortsatt en del motvind for deler av sektoren, konstaterer Thune.

– Det er en veldig spesiell situasjon for øyeblikket. Vi sliter fortsatt med ettervirkningene fra pandemien, der vi ser at det har vært mye feilinvesteringer og overinvesteringer. Samtidig ser vi at hele venturemarkedet sliter med finansiering etter Silicon Valley Bank-kollapsen.

Han er likevel tydelig på hva det er han først vil lete etter når selskapene legger frem kvartalsrapporter i ukene som kommer.

Tesla og Netflix er blant selskapene som legger frem tall tirsdag etter børsstenging. Onsdag legger IBM frem tall.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– AI er det som temamessig er altoverskyggende. Uansett hvilket case vi ser på, må vi stille oss spørsmålet: Hvordan vil AI påvirker dette selskapet og storyen rundt aksjen? Det vil være en del av alle vurderinger vi gjør nå.

– Ser dere på noen norske eller nordiske aksjer i den forbindelse?

– Vi følger nøye med på nordiske selskaper innenfor vår sektor og eier litt Telenor, Nordic Semiconductor og svenske gamingselskaper. De er interessante med tanke på verdsettelse og posisjoner, men er ikke i like stor grad påvirket av megatrender innenfor kunstig intelligens.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.