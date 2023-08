Artikkelen fortsetter under annonsen

Den amerikanske distriktsdommeren Lewis Kaplan har trukket tilbake kausjonen til Sam Bankman-Fried, grunnleggeren av den konkursrammede kryptobørsen FTX, skriver CNBC.

Bankman-Fried er tiltalt for å ha stjålet flere milliarder dollar fra FTX. Siden han ble arrestert i desember i fjor har 31-åringen bodd i foreldrenes hjem i Palo Alto, California, mot en betinget kausjon på 250 millioner dollar.

Nå er kausjonen trukket tilbake og Bankman-Fried må i fengsel som følge av at dommeren mener han har påvirket vitner minst to ganger.

Tidligere i juli mottok FTX-grunnleggeren en klar advarsel fra dommeren mot å snakke med media. Ifølge påtalemyndigheten var den siste dråpen da Bankman-Fried lekket utdrag fra ekskjæresten Caroline Ellisons dagbok til New York Times.

Ellison var tidligere sjef for hedgefondet Alameda Research grunnlagt av Bankman-Fried og tilknyttet FTX. Hun erkjente seg skyldig i bedrageri og hvitvasking av penger i desember 2022.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fredag møtte Bankman-Fried i retten grunnet den tidligere milliardærens fortsatte kontakt med pressen. Utvekslingene mellom Bankman-Fried og pressen ble av det amerikanske justisdepartementet omtalt som «et mønster med påvirkning av vitner og unngåelser av kausjonsbetingelsene», skriver CNBC.

Bankman-Fried er siktet for blant annet bedrageri og hvitvasking som kan ha kostet investorer, kunder og utlånere flere milliarder dollar.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.