– Reguleringene skal bevare et åpent og utviklende miljø for videreutvikling av KI-teknologi og være basert på demokratiske verdier, heter det i en felles uttalelse fra ministerne på møtet.

G7-landene består av Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Storbritannia og USA.

Også representanter fra EU var til stede på møtet i Takasaki i Japan. I unionen pågår det nå et arbeid med en lovpakke som skal regulere kunstig intelligens.

Torsdag ble EU-landene enige om et utkast som blant annet vil styrke opphavsretten i møte med KI.

EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager tror unionen vil komme til en politisk avtale i år som vil bane vei for verdens første store lovgivning for bruk og utvikling av kunstig intelligens.

I et intervju med Reuters foreslår Vestager flere føringer for bruk av KI-verktøy, som for eksempel plikt til å merke KI-genererte bilder.

Kunstig intelligens som tekstroboten ChatGPT har de siste månedene tatt verden med storm og blitt tatt i bruk av mange. Samtidig har teknologien blitt møtt med skepsis fra myndigheter og enkelte eksperter.

Noen av bekymringene er knyttet til spredning av desinformasjon og propaganda, samt mulige scenarioer der arbeidsplasser raskt kan forsvinne.

