Artikkelen fortsetter under annonsen

Onsdag lanserte det kriserammede ladeselskapet Easee en ny lader. Lanseringen er et av de viktige punktene i redningsplanen for selskapet som ble lansert sist uke. Det var det svenske Elsäkerhetsverkets beslutning fra i vår om å forby salg av Easee-ladere som endret statusen til det Sandnes-baserte ladeselskapet fra å være en bejublet pengemaskin til å bli en konkurskandidat. Sist uke lanserte selskapet en kriseplan for å redde selskapet. Den innebærer blant annet 60 millioner kroner i ny kapital, oppsigelse av 200 ansatte og at selskapets profilerte gründer Jonas Helmikstøl skal erstattes med en ny leder. En siste viktig del av redningsplanen er lanseringen av en ny lader.

Da svenske tilsynsmyndigheter nedla salgsforbud mot Easees ladere, hadde selskapet et lager av ladere til en verdi av rundt 100 millioner kroner. Det er disse laderne som nå brukes som basis for den nye laderen som nå lanseres. Den nye laderen krever en ekstern jordfeilbryter.

– I utviklingen av den nye produktserien har Easee adressert og ordnet samtlige punkter myndighetene la til grunn for salgsforbudet, heter det blant annet i en pressemelding fra Easee.

Avhengig av suksess

Selskapets toppsjef Jonas Helmikstøl la sist uke ikke skjul på at en vellykket lansering av en ny lader var svært viktig for selskapet. Ellers kunne en konkurs bli resultatet

– 60 millioner kroner er ikke nok til å betale ned all leverandørgjeld. Vi er helt avhengig av at lanseringen av våre nye produkter blir vellykket. Vi er avhengig av at partnere og kreditorer er med oss. Nå var det helt nødvendig å ta grep for å øke sannsynligheten for at vi kommet oss over denne kneiken, sa Helmikstøl.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Men det er fortsatt en risiko for konkurs?

– Ja, sa Helmikstøl.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.